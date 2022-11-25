AMLO explicó cómo estará integrada la marcha del domingo

Por orden alfabético y por estados es el orden que tendría la marcha del domingo 27 de noviembre, de acuerdo con el Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien detalló que ese día se busca ordenar a los contingentes que la conformen.

En la mañanera de hoy, el Presidente explicó que se busca que al frente se encuentren no solo quienes fundaron el movimiento de la Cuarta Transformación, sino también las “corcholatas” como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ ironizó sobre la presencia de “acarreados” en la marcha a la que ha convocado el domingo pic.twitter.com/VJWHrLyig8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 25, 2022

“Van a estar, sí, Adán, no sé si a la izquierda o a la derecha, pero van a estar ahí, Marcelo, los representantes del movimiento en las cámaras, que van a ser invitados; los representantes tanto de diputados como senadores; muchos gobernadores, están invitados todos. así”.

AMLO también explicó que la marcha del domingo la conformarán los estados, los cuales se prevé que estén por orden alfabético y también se espera la participación de su gabinete y de los migrantes.

“Muchos gobernadores están invitados, gabinete, todos los legisladores… Por orden alfabético los estados, pues ahí van a encabezar gobernadores, legisladores locales, organizaciones ciudadanas, sociales, que van a participar, que nos han mandado a decir que quieren participar”, explicó en la conferencia matutina.

“También los migrantes van a tener su contingente, y muchas organizaciones ciudadanas, sociales, que van a participar, que nos han mandado a decir que quieren participar; maestros, electricistas, petroleros, mucha gente, mucha, mucha gente del pueblo.

AMLO pidió ignorar actos de provocación en marcha

El mandatario indicó que en caso de que acudieran grupos de choque, se pedirá al contingente no caer en provocaciones, pues será la misma gente la que

“No va a haber provocaciones, es que es nada más la misma gente. Cuando vea a alguien ahí, ya sabe la gente cómo darle la vuelta, no hacerle caso. Y si hay un provocador, amor y paz, tranquilízate, primo hermano, serénate”, indicó.

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AMLO ironizó de nuevo con los asistentes a su marcha y aseguró que habrá acarreados.

“De cómo va a estar la marcha de los que vienen acarreados. ¿Saben por qué vienen acarreados? Y aprovecho, ¿no?, para invitarlos. Son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción

Hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar que ya no domina la oligarquía en México”, expresó.

