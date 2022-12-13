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AMLO lamenta muerte de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla

AMLO y otros políticos lamentaron la muerte de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, quien murió a los 63 años de edad tras ser hospitalizado.

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|lopezobrador.org

Escrito por: Azteca Noticias

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien recibía atención médica por su delicada salud.

Miguel Barbosa Huerta murió a los 63 años, quien fue electo del gobernador de Puebla, luego de la muerte de la gobernadora Erika Alonso, quien falleció en un accidente aéreo en diciembre de 2018.

De los primeros políticos que reaccionaron a la muerte de Miguel Barbosa, el canciller Marcelo Ebrard lamentó a través de redes sociales el fallecimiento del gobernardor.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), también lamentó el fallecimiento de Miguel Barbosa.

"Un abrazo sincero a Rosario y a su familia, a sus amigos y compañeros y ls habitantes de su querido Puebla", escribió la mandataria.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pidió que se guardara un minuto de silencio en el Pleno del Senado en memoria del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa quien falleció hace unas horas.

Tras lamentar su deceso envió un mensaje de condolencias a sus familiares. Miguel Barbosa fue senador de la República por el PRD. Al gobernador poblano también se le brindó un minuto de aplausos de senadores de todos los Grupos Parlamentarios.

Otro de los políticos que lamentó la muerte de Miguel Barbosa Huerta fue el expresidente Felipe Calderón, quien destacó la buena relación que mantenía con el gobernador, cuando era diputado en el 200.

Club Puebla lamenta muerte de Miguel Barbosa Huera

Además del Presidente y la clase política, el Club Deportivo de futbol de Puebla lamentó la muerte del gobernador, quien era aficionado a ese equipo.

Gobernadores de Morena, partido al que pertenecía Miguel Barbosa, así como de la oposición, alcaldes y demás funcionarios del gabinete federal expresaron sus condolencias a la familia del gobernador.

Empresarios también lamentaron el fallecimiento del gobernador de Puebla, como el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, quien dijo que dio su apoyo por la realización del Festival de las Ideas en ese estado.

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