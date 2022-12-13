AMLO lamenta muerte de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien recibía atención médica por su delicada salud.

Miguel Barbosa Huerta murió a los 63 años, quien fue electo del gobernador de Puebla, luego de la muerte de la gobernadora Erika Alonso, quien falleció en un accidente aéreo en diciembre de 2018.

Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado del Puebla. Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 13, 2022

De los primeros políticos que reaccionaron a la muerte de Miguel Barbosa, el canciller Marcelo Ebrard lamentó a través de redes sociales el fallecimiento del gobernardor.

Muy sensible pérdida ha traído consigo el fallecimiento de Miguel Barbosa,Gobernador de Puebla , compañero de mil batallas . Mis condolencias a Rosario , familiares y amigos . Descanse en paz . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 13, 2022

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), también lamentó el fallecimiento de Miguel Barbosa.

"Un abrazo sincero a Rosario y a su familia, a sus amigos y compañeros y ls habitantes de su querido Puebla", escribió la mandataria.

Nuestro pesar y tristeza por el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Miguel Barbosa gobernador de Puebla. Un abrazo sincero a Rosario y a su familia, a sus amigos y compañeros y l@s habitantes de su querido Puebla. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 13, 2022

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pidió que se guardara un minuto de silencio en el Pleno del Senado en memoria del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa quien falleció hace unas horas.

Tras lamentar su deceso envió un mensaje de condolencias a sus familiares. Miguel Barbosa fue senador de la República por el PRD. Al gobernador poblano también se le brindó un minuto de aplausos de senadores de todos los Grupos Parlamentarios.

#VIDEO | Minuto de silencio en el @senadomexicano en memoria del gobernador de #Puebla, Miguel Barbosa, quien falleció hace unas horas. https://t.co/JhS34CJgRC pic.twitter.com/1WROnp7fnw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2022

Otro de los políticos que lamentó la muerte de Miguel Barbosa Huerta fue el expresidente Felipe Calderón, quien destacó la buena relación que mantenía con el gobernador, cuando era diputado en el 200.

Tuve una buena relación con Miguel Barbosa cuando coincidimos como Diputados en el 2000, la cual siguió hasta que decidió apoyar a quien tenía profundas diferencias con él. Critiqué su brote autoritario. Al final tuvo un elogio para conmigo y nos dimos la mano. Descanse en paz. — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) December 13, 2022

Club Puebla lamenta muerte de Miguel Barbosa Huera

Además del Presidente y la clase política, el Club Deportivo de futbol de Puebla lamentó la muerte del gobernador, quien era aficionado a ese equipo.

Gobernador Poblano, Enfranjado y aficionado del equipo de la ciudad. Descanse en Paz, Miguel Barbosa✝️



Nos unimos y deseamos pronta resignación a familiares y amigos⚫️🕊️#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/Cv9FhnirpM — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) December 13, 2022

Gobernadores de Morena, partido al que pertenecía Miguel Barbosa, así como de la oposición, alcaldes y demás funcionarios del gabinete federal expresaron sus condolencias a la familia del gobernador.

Estamos consternados por la pérdida física del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, alguien que revolucionó Puebla y un gran amigo. Nuestro más sentido pésame a su familia y a sus amigos. QEPD. — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) December 13, 2022

Empresarios también lamentaron el fallecimiento del gobernador de Puebla, como el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, quien dijo que dio su apoyo por la realización del Festival de las Ideas en ese estado.