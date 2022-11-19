AMLO vota en encuesta de Musk para que Trump regrese a Twitter

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) votó para que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, regrese a Twitter.

En esta red social, el presidente López Obrador participó en la encuesta que realizó Elon Musk, dueño de Twitter, para “reinstalar” la cuenta de Donald Trump.

Ya voté a favor de que Trump pueda usar Twitter. La Estatua de la Libertad no debe quedar como un símbolo vacío. https://t.co/JJDZdDM4L7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 19, 2022

AMLO dijo que votó a favor de que regrese Donald Trump a Twitter. “La Estatua de la Libertad no debe quedar como un símbolo vacío”, dijo.

El dueño de Twitter agregó a la encuesta que lanzó durante el viernes en la que añadió la expresión Vox Populi, Vox Dei, que significa, que la voz del pueblo es la voz de Dios y debe obedecerse.

Vox Populi, Vox Dei — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

¿Por qué Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump?

AMLO se ha pronunciado a favor de que Elon Musk “limpie” de bots la red social de Twitter y sobre Donald Trump ha dicho que lo respeta.

"Ahora que Musk compró Twitter, ojalá lo libere porque ya estaba o está tomado. Controlan ahí a quienes manejan granjas de bots, de robots. Quienes pagan les inflan sus cuentas. También, muy deshonesto, sin ética, y es un instrumento de comunicación fundamental, importantísimo, pero ya estaba bajo control del conservadurismo y del poder económico", dijo el Presidente el pasado 31 de octubre.

El mandatario mexicano ha evitado emitir comentarios negativos sobre Donald Trump, incluso cuando este le ha dicho comunista, en la pasada mañanera del 16 de noviembre dijo que a pesar de ser capitalista lo respetaba y lo consideraba buena persona.

En enero de 2021, Twitter tomó la decisión de suspender la cuenta de Donald Trump, que entonces había perdido la votación presidencial frente a Joe Biden.

Tras el asalto al capitolio, Twitter analizó las publicaciones del entonces mandatario estadounidense y suspendió la cuenta de Donald Trump para evitar que incitara a mayor violencia.

Esa no fue la primera suspensión de la cuenta de Donald Trump, ya que en días pasados se había dado de baja su cuenta por 12 horas.