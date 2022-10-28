Donald Trump dice que Twitter está “manos sanas” con Elon Musk

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, dijo este viernes que se alegra de que Twitter Inc. esté en “manos sanas” luego de que Elon Mosk asumiera de manera formal el control de red social.

Cabe destacar que Donald Trump fue vetado de Twitter en 2021 después del asalto al Capitolio. La red social informó que tomó la decisión “tras una revisión atenta de los tuits recientes de la cuenta de Trump y del contexto alrededor”.

Ante el veto de Twitter, Donald Trump creó su propia red social Truth que dijo “se ve y funciona mejor”. “Amo la verdad”, escribió el exmandatrio en un post en su plataforma.

Por su parte, Elon Musk dijo que restablecerá la cuenta del exmandatario, pero éste dijo previamente que no volvería.

Elon Musk comienza con despido tras comprar Twitter

Elon Musk comenzó despidiendo a altos ejecutivos, tras comprar Twitter Inc. y ofreció poca claridad sobre cómo va a lograr las ambiciones que ha esbozado para la influyente plataforma.

"El pájaro está liberado", tuiteó después de completar su adquisición de 44 mil millones de dólares el jueves.

|Reuters

Otros objetivos incluyen querer "derrotar" a los bots de spam en Twitter y hacer públicos los algoritmos que determinan cómo se presenta el contenido a sus usuarios.

Sin embargo, Musk no dio detalles sobre cómo logrará todo esto y quién dirigirá la empresa. Informó que planea recortar puestos de trabajo, dejando a los 7 mil 500 empleados de Twitter preocupados por su futuro.

También dijo el jueves que no compró Twitter para ganar más dinero, sino "para intentar ayudar a la humanidad, a la que amo".

Musk despidió al director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, al director financiero, Ned Segal, y a lajefa de asuntos legales y política, Vijaya Gadde, según personas familiarizadas con el asunto. Les había acusado de engañarle a él y a los inversores de Twitter sobre el número de cuentas falsas en la plataforma.

