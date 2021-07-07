AMLO y presidentes de todo el mundo lamentan muerte de Jovenel Moise

El asesinato de Jovenel Moise, presidente de Haití, causó indignación y reacciones de presidentes y jefes de Estado de todo el mundo, incluyendo la de representantes del Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Momento del ataque al presidente de Haití:

Momento del ataque al presidente de Haití

Al inicio de su conferencia matutina, el AMLO se pronunció al respecto, enviando un mensaje de solidaridad con el pueblo de Haití por los trágicos hechos ocurridos durante la madrugada de este miércoles.

Lo lamentamos mucho. El presidente Jovenel Moise estuvo en la toma de posesión cuando asumí la presidencia de México. Recientemente estábamos por enviar 150 mil dosis de vacunas a Haití, un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que su gobierno estaba por enviar a #Haití al menos 150 mil dosis de la vacuna anticovid-19 pic.twitter.com/vlJZoEO3Mk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2021

AMLO compartió la fotografía que le fue tomada junto a Jovenel Moise y su esposa el 1 de diciembre de 2018, cuando tomó posesión como presidente de la república, y concluyó homenajeando al fallecido mandatario haitiano.

Previamente, el canciller Marcelo Ebrard también se había pronunciado sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise, señalando que el embajador de México en aquella isla caribeña, Jesús Valdés Peña, fue quien le notificó sobre este acontecimiento.

"Me informa nuestro embajador, Dr. Jesús Valdés, de los acontecimientos ocurridos esta madrugada, en los que ha perdido la vida el presidente de Haití, Jovenel Moise. México expresa sus condolencias al pueblo haitiano y reitera su enérgica condena a la violencia".

Me informa nuestro embajador,Dr Jesús Valdes,de los acontecimientos ocurridos esta madrugada en los que ha perdido la vida el Presidente de Haití,Jovenel Moise. México expresa sus condolencias al pueblo haitiano y reitera su enérgica condena a la violencia. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 7, 2021

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Gobiernos del mundo condenan asesinato de Jovenel Moise

El lamentable asesinato del presidente de Haití escaló a nivel mundial y provocó críticas en todo el mundo.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, condenó el asesinato del mandatario y envió su solidaridad a la familia de Moise y el pueblo de Haití en general, además de que hizo un llamado a la unidad política para que el país del Caribe encuentre una salida a la crisis que vive desde hace tiempo.

España condena firmemente el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Nuestras condolencias a su familia y nuestra solidaridad con el pueblo haitiano. Hacemos un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas para encontrar una salida a la grave crisis que vive el país — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 7, 2021

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, se dijo sorprendido por el asesinato de Jovenel Moise, además de que envío sus condolencias. El líder británico también hizo un llamado a la calma.

I am shocked and saddened at the death of President Moïse. Our condolences are with his family and the people of Haiti. This is an abhorrent act and I call for calm at this time. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2021

El presidente de Colombia, Iván Duque, señaló el asesinato de Jovenel Moise como "un acto de barbarie", además de que envió su solidaridad al "pueblo hermano" de Haití y se refirió al fallecido como "un gran amigo de Colombia". Tamibén solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se envíe una misión urgente a Haití.

Rechazamos el vil asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moise. Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. Nuestra solidaridad con la nación hermana y la familia de un gran amigo de Colombia. (1/2) — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 7, 2021

Juan Guaidó, líder opositor venezolano, también condenó el asesinato de Jovenel Moise, y recordó que el fallecido líder apoyó el "movimiento democrático" en Venezuela.

Repudiamos el asesinato del Pdte. De Haití Jovenel Moise. Somos solidarios con el pueblo de Haití y lo acompañamos en este difícil momento. No olvidamos el apoyo de Haití a nuestra causa democrática. https://t.co/HNZdfmhSV1 — Juan Guaidó (@jguaido) July 7, 2021

EU todavía recopila información

Estados Unidos está evaluando la información sobre el "trágico ataque" en el que fue asesinado el presidente de Haití durante la madrugada del miércoles y el mandatario Joe Biden recibirá informes sobre los hechos, dijo la Casa Blanca.

"Todavía estamos recopilando información", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la cadena MSNBC. "Todavía estamos evaluando en este momento".

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