Nuevo caso de homofobia en España, agreden a joven en Valencia

Este martes 6 de julio fue reportado un nuevo caso de homofobia en España, luego de que un joven de 21 años fue insultado y golpeado en Valencia. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio, un día después del asesinato a golpes de Samuel Luiz Muñiz en La Coruña.

El joven de 21 años fue identificado como Alejandro, quien relató para medios locales que es homosexual. Informó que la noche del 2 de julio en la zona de Blasco Ibáñez, en Valencia, fue golpeado donde suelen juntarse los universitarios, en un nuevo acto de homofobia en España.

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Alejandro narró que el caso de homofobia ocurrió luego de salir a cenar con un grupo de amigos, cuando un sujeto se acercó a pedirle dinero. Al negarse a darle dinero, el hombre comenzó a empujarlo e insultarlo, pero fue separado por el resto de los acompañantes.

Estábamos en la calle cinco amigos después de cenar para celebrar que habíamos acabado las clases, cuando se nos acerca un chico a pedirnos dinero”, relató el joven sobre los hechos.

Minutos más tarde, el agresor regresó al lugar acompañado de unos 10 sujetos para propinar una golpiza al joven.

“Me dieron un puñetazo en la boca y en la cabeza, y me destrozaron el labio”, dijo Alejandro y agregó que uno de sus amigos también fue agredido.

Policía niega constancia de nuevo caso de homofobia en España

La Policía Nacional en Valencia, España, negó que haya una constancia del nuevo caso de homofobia porque a la fecha, el joven no ha podido formalizar la denuncia debido a que las autoridades los mandaban a diferentes sedes “como disuadiéndonos para que demos esto por perdido”.

El joven agregó que realizará la denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia, España, y lamentó que siempre ha recibido insultos por ser homosexual, situación que consideró está muy normalizada.

Este es el segundo caso que ocurrió el pasado fin de semana en España, ya que al joven Samuel Luiz lo atacaron hasta 12 personas, de acuerdo con testigos y en más de una ocasión le gritaron “maricón de mierda”, por lo que el ataque se investiga como un hecho de homofobia. Por estos hechos, se registraron protestas en distintos puntos del país para exigir justicia.

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