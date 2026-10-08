AMLO presume en su libro que “se acabó la corrupción”, pero su sexenio dejó una democracia debilitada: el análisis completo en Tolerancia Cero

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció ante su propia cámara y sin voces incómodas, para presumir su nuevo libro, en el que intenta presumir los logros de su sexenio, pero se le olvidó que dejó un país con una democracia debilitada.

Desde la mesa de análisis de Tolerancia Cero, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Manuel López San Martín hablan sobre la aparición del exmandatario.

Los analistas coinciden en una cosa: López Obrador dejó a México golpeado, por la corrupción y la violencia, y ahora se da el lujo de provocar a Estados Unidos, poniendo en riesgo una relación clave.

La conclusión es contundente: el régimen de Morena mueve mayorías, presupuesto e instituciones a su antojo, porque debilitó a la democracia, pero el poder no los convierte en dueños de México.