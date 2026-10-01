¿De quién se esconde Amílcar Olán y quién lo ayudó mientras permaneció en Suiza? El análisis en Tolerancia Cero

Los indicios alrededor de Amílcar Olán, el socio incómodo de Andy López Beltrán, incluyen contratos millonarios, presuntas empresas fantasma, propiedades y un adeudo fiscal de más de 300 millones de pesos... ¿será por todo eso que se fue a esconder a Suiza?

En la mesa de análisis de Tolerancia Cero, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Manuel López San Martín hablan sobre este caso, que evidencia la impunidad que existe alrededor del Clan del Malestar nacido en Tabasco.

Pero hasta Suiza llegó la huella de este clan, porque en ese país el equipo de Azteca Noticias encontró a Amílca Olán. ¿Tuvo algún tipo de apoyo desde México, para esconderse entre lujos y evadir los señalamientos que existen en su contra?

¿De quién se esconde? Adversarios, exsocios, antiguos aliados, autoridades de Estados Unidos o hasta el narcotráfico, pero no se sabe con exactitud. El análisis completo de este caso en Tolerancia Cero.