“No pueden bloquear al gobernador”: AMLO respalda a Samuel García

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México, respaldó a Samuel García, gobernador de Nuevo León, en la disputa que enfrenta con el Congreso del estado sobre modificaciones en el paquete fiscal, por lo que el mandatario dijo que “no se puede bloquear al gobernador”.

AMLO estuvo este sábado en Nuevo León para supervisar la obra de construcción de la presa El Cuchillo II, donde dijo que apoya a Samuel García porque “no conviene que haya peleas entre autoridades. No ayuda eso”.

El Presidente exhortó al Congreso estatal a respaldar al gobernador y ponerse de acuerdo para ver por el bien de los habitantes de Nuevo León y dejar de lado las dispuestas partidistas.

“El llamado al Congreso es que se pongan de acuerdo, que haya unidad y que respalden al gobernador porque una cosa son las diferencias en la cúpula, allá arriba, y otra cosa es el interés del pueblo. Hay que pensar en la gente”, aseveró AMLO.

Está muy claro Nuevo León: no vamos a dejar que la vieja política, el PRIAN, nos dejen sin dinero ni que rasguñen el presupuesto de la gente. Vamos a aplicar el presupuesto anterior, el del año 2022, como marca la Constitución. pic.twitter.com/1XQpjNMhIi — Samuel García (@samuel_garcias) December 10, 2022

El mandatario añadió que no pueden bloquear al gobernador Samuel García ni dejarlo sin presupuesto, por lo que dijo que hay instancias legales para que le otorguen el presupuesto del año anterior con los ajustes de inflación.

“No pueden bloquear al gobernador, no lo pueden dejar sin presupuesto. Por fortuna hay mecanismos que pueden utilizarse de conformidad con la ley y aplicar el presupuesto del año anterior”. AMLO finalizó su mensaje asegurando que “respaldo a Samuel García”.

AMLO y Samuel García trabajan para suministrar agua a Nuevo León

AMLO indicó que trabaja conjuntamente con Samuel García para suministrar agua en Monterrey y la zona metropolitana, debido a la intensa sequía que golpeó al estado hace unos meses.

La estrategia entre AMLO y Samuel García es poner a funcionar la presa El Cuchillo II para dotar de cinco mil litros de agua adicionales en los próximos meses a Monterrey y garantizar el abasto en el estado.

