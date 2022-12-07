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AMLO lamenta hostilidad contra Pedro Castillo que llevaron a su destitución

AMLO dijo que se mantuvo el ambiente de hostilidad contra Pedro Castillo y espera que se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en Perú.

AMLO lamenta hostilidad contra Pedro Castillo que llevaron a su destitución
|Facebook Andrés Manuel López Obrador

Escrito por: Azteca Noticias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó la destitución de Pedro Castillo, presidente de Perú, pues aseguró que desde el comienzo de su mandato se mantuvo el ambiente de hostilidad y confrontación.

El mandatario mexicano dijo en redes sociales que el sello de la política exterior mexicana es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, pero no dejó de lamentar que la intervención de intereses de élites políticas y económicas hayan creado este ambiente de confrontación en contra del presidente de Perú, Pedro Castillo.

AMLO manifestó su deseo de que ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo de Perú.

AMLO viajaría a Perú para entregar presidencia de Alianza del Pacífico

El presidente López Obrador tenía planeado viajar a Perú en donde entregaría a Pedro Castillo la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Esta reunión se tenía programada a finales de noviembre pasado en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, el Congreso de Perú no concedió el permiso al ahora expresidente Pedro Castillo de salir del país para que recibiera el mando de la Alianza del Pacífico, pues argumentó que se encontrabaja bajo una investigación.

Los miembros de la Alianza del Pacífico, como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras acordaron viajar a Perú el próximo 14 de diciembre para que Pedro Castillo tomara la presidencia, que entra en funciones el 1 de enero.

Tras la destitución de Pedro Castillo, varios miembros de la Alianza del Pacífico cancelaron su visita a Perú y el canciller de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer que se posponía hasta nuevo aviso, dado la situación política.