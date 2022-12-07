AMLO lamenta hostilidad contra Pedro Castillo que llevaron a su destitución

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó la destitución de Pedro Castillo, presidente de Perú, pues aseguró que desde el comienzo de su mandato se mantuvo el ambiente de hostilidad y confrontación.

El mandatario mexicano dijo en redes sociales que el sello de la política exterior mexicana es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, pero no dejó de lamentar que la intervención de intereses de élites políticas y económicas hayan creado este ambiente de confrontación en contra del presidente de Perú, Pedro Castillo.

desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución 2/3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 7, 2022

AMLO manifestó su deseo de que ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo de Perú.

AMLO viajaría a Perú para entregar presidencia de Alianza del Pacífico

El presidente López Obrador tenía planeado viajar a Perú en donde entregaría a Pedro Castillo la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Esta reunión se tenía programada a finales de noviembre pasado en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, el Congreso de Perú no concedió el permiso al ahora expresidente Pedro Castillo de salir del país para que recibiera el mando de la Alianza del Pacífico, pues argumentó que se encontrabaja bajo una investigación.

El Gobierno de Costa Rica lamenta profundamente la situación que enfrenta la nación hermana de Perú y hace un llamado al respeto del orden constitucional, el Estado de Derecho y la democracia. Costa Rica cancela su participación en la cumbre prevista en Lima, la semana entrante. — Casa Presidencial 🇨🇷 (@presidenciacr) December 7, 2022

Los miembros de la Alianza del Pacífico, como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras acordaron viajar a Perú el próximo 14 de diciembre para que Pedro Castillo tomara la presidencia, que entra en funciones el 1 de enero.

Tras la destitución de Pedro Castillo, varios miembros de la Alianza del Pacífico cancelaron su visita a Perú y el canciller de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer que se posponía hasta nuevo aviso, dado la situación política.