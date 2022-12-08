AMLO, entre los líderes más influyentes en Twitter, según Twiplomacy

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentra dentro de los 20 líderes más influyentes en Twitter durante este 2022, de acuerdo con la plataforma Twiplomacy, que es una plataforma que sigue el crecimiento de la diplomacia en esta red social.

El ranking de Twiplomacy de 2022 contempla a 50 presidentes y ministros del mundo, entre ellos figura AMLO, presidente de México desde 2018.

🚨 Our 2022 Twiplomacy World Leader Power Ranking is here!



2022 has been a year of change for world leaders and #Twitter. As longstanding analysts of #DigitalDiplomacy, we’ve kept a watchful eye to understand who and what drives influence on Twitter



Here’s what we found🧵[1/6] pic.twitter.com/1r1YMzB5rO — Twiplomacy #DigitalDiplomacy (@Twiplomacy) December 6, 2022

Los primeros cinco lugares son ocupados por Narendra Modi, primer ministro de India; Joe Biden, presidente de Estados Unidos; Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía; Gustavo Petro, mandatario de Colombia y Jair Bolsonaro, de Brasil.

"Considerada la "plaza de la ciudad digital" desde hace más de una década, Twitter es la plataforma preeminente y predominante para la diplomacia en línea, con su suministro de noticias en tiempo real, una sólida base de periodistas y la capacidad de involucrar a los más políticamente inclinados a escala global. Pero al momento de la publicación, la futura relación entre Twitter y la diplomacia digital es incierta", se lee en el informe de Twiplomacy.

AMLO aparece en el lugar 14 en ranking sobre líderes en Twitter

El ranking usa un algoritmo personalizado para clasificar a los líderes mundiales por su influencia global, que muestra el poder que tienen estas personas en la diplomacia digital y establecen una agenda en las redes sociales.

La metodología del ranking toma en cuenta las menciones, tuits, retuits, impresiones, "Me Gusta", el número de seguidores, además del alcance de sus publicaciones en Twitter.

En el reporte, Twiplomacy indicó que los tres primeros puestos del ranking los ocupan personas que poseen personalidad, el número de seguidores a nivel nacional, la influencia política que tienen, que son factores determinantes para volverse uno de los líderes influyentes en Twitter.

Aunque en el ranking de Twiplomacy, AMLO aparece este 2022 en el lugar 14, se observa que el mandatario mexicano cayó tres lugares, respecto al conteo de 2021.

Actualmente, AMLO cuenta con 9.3 millones de seguidores en Twitter, mientras que en Facebook lleva 9.8 millones, en Instagram, cuenta apenas con 1.1 millones de seguidores.