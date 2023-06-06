AMLO se reúne con “corcholatas” en el Centro Histórico de la CDMX

En las últimas horas del lunes 5 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dirigió hacia la terraza de la librería Porrúa, ubicada en el Centro Histórico de la CDMX, para reunirse con las "corcholatas" de Morena: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

A la reunión también acudió el presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado. El dirigente partidisita declaró que el Jefe del Poder Ejecutivo felicitó a Delfina Gómez por su triunfo en las elecciones para gobernador en el Estado de México.

En esta encerrona el presidente López Obrador llamó a mantener la unidad previó al proceso para elegir al candidato presidencial de Morena y dijo esto servirá para ganar la elección como ocurrió en el Estado de México el pasado domingo.

Ebrard presentará propuesta para método de selección de candidato presidencial.

Horas antes, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón reveló que este martes anunciará su propuesta de método de selección para el candidato presidencial de Morena.

Mientras tanto, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador aclaró una vez más que el no pondrá en práctica el "dedazo" para la elección del aspirante presidencial que competirá por su partido en el proceso electoral de 2024.