AMLO presume videos de Los Tigres del Norte y Grupo Firme en el Zócalo

Casi al finalizar la mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió los videos que tanto Los Tigres del Norte como el Grupo Firme realizaron durante sus conciertos en el Zócalo.

AMLO aseguró que el vocalista de Grupo Firme subió un video en el que se aprecia el Zócalo lleno mientras se escucha la canción “ya supérame”,

“Vino Grupo Girme, me mandaron un videito. Los tigres nos mandaron también su video. Les agradecemos mucho a los dos”, indicó.

El Presidente destacó las multitudes que acudieron al Zócalo para presenciar los conciertos de estas agrupaciones.

AMLO destaca música de Los Tigres del Norte y Grupo Firme

El presidente también reconoció que las canciones tanto de Los Tigres del Norte como del Grupo Firme reflejan los gustos de la gente y de la historia actual del país.

“Los Tigres, con todo respeto, sin herir susceptibilidades, son la historia del corrido de nuestro tiempo, además están ayudando porque se está haciendo un museo en Mocorito, Sinaloa, que es su pueblo” , dijo durante la mañanera de hoy.

“Los dos son muy importantes, es nuestra música, la música que le gusta a mucha gente y se respeta a quien no le gusta”, indicó sobre las críticas que recibió el concierto masivo de Grupo Firme el domingo pasado, que rompió récord de asistencia con 280 mil personas aproximadamente.

AMLO también aprovechó para recordar una anécdota de cómo conoció a Jorge Herández de Los Tigres del Norte.

“Conocí a Jorge, el tigre mayor, hace como 15 años en una boda, nos sentamos en la misma mesa, en una boda que fue en Tepoztlán, se casó Guadalupe Loeza, sí la escritoria, ahora ella escribe cositas de nosotros, cómo es que dice la canción”, dijo mientras concluyó su conferencia entonando “Si te vienen a contar”.