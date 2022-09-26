Concierto de Grupo Firme en Zócalo rompe récord con 280 mil asistentes

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) destacó que el concierto del Grupo Firme, que se ofreció este domingo en el Zócalo, rompió récord de asistencia al tener alrededor de 280 mil personas.

El secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, indicó que había saldo blanco sobre el concierto de Grupo Firme, además de que este evento tuvo un millón 26 mil 338 personas que lo siguieron a través de la plataforma de Youtube.

.@GrupoFirme rompe récord de asistencia a cualquier concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Se estiman 280 mil personas. pic.twitter.com/tCgj5E2rW2 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 26, 2022

Mientras que en las redes sociales de YouTube rebasó los 570 mil personas que siguieron este evento masivo en el Zócalo.

Martí Batres destacó que el concierto de Grupo Firme tuvo un saldo blanco a pesar de la gran asistencia que tuvo.

“Rompió récord en la participación en conciertos musicales, la intensidad de las emociones colectivas, es increíble el saldo blanco, hubo una convivencia pacífica”, indicó a través de redes sociales.

Del concierto del @GrupoFirme hay que destacar el comportamiento de la gente. Fueron 280 mil personas conviviendo pacíficamente. Hoy se realizará la marcha con motivo de los acontecimientos de Ayotzinapa. Hacemos un llamado para que las movilizaciones transcurran en paz. pic.twitter.com/UnGANfmgL4 — Martí Batres (@martibatres) September 26, 2022

Rompen barrera de seguridad previo a concierto de Grupo Firme

A pesar de que el gobierno de la CDMX reportó saldo blanco, previo al inicio del concierto de Grupo Firme se registró una estampida por parte de los asistentes, que dejó a una persona lesionada.

Más tarde, asistentes compartieron a través de redes sociales el conato de riña en calles del Zócalo capitalino previo a la entrada de asistentes.

Comenzó el apocalipsis Zombie...



Mentira es para ver a Grupo Firme, en el Zócalo 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/DFT1pXTmoS — Terror y datos curiosos 💀👻👿 (@cuentode_terror) September 25, 2022

El incidente entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y asistentes al concierto del Grupo Firme, ocurrió en las calles de República del Salvador y 5 febrero.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó el comportamiento de los fanáticos del Grupo Firme, ya que actuaron “en santa paz”.

Hubo incidentes menores en concierto de Grupo Firme: Sheinbaum



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que el comportamiento de los asistentes al concierto de Grupo Firme fue ejemplar y pidió a los que se quejan de la realización del evento, que tuvo una inversión pública de 2 millones y medio de pesos, "ya supérenlo".