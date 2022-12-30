¡Por una caja de pizza! Andrew Tate es detenido por trata de personas

La Policía de Rumanía informó la detención del excampeón de boxeo y ‘streamer’, Andrew Tate, quien es acusado de cargos como trata de personas, crimen organizado y sospechas de violación. De inmediato la noticia dio la vuelta al mundo, ya que su aprehensión se dio gracias a, ¿una caja de pizza?

De acuerdo con los reportes oficiales, la detención de Andrew Tate ocurrió tan solo un día después de que el ex boxeador intentara humillar a la activista Greta Thunberg, pero el chiste no le habría salido bien al ‘streamer'.

Tate habría revelado su ubicación al publicar un video como respuesta a Greta Thunberg, utilizando una bata de la marca Versace y fumando un puro para “Liberar algunos gases de efecto invernadero”.

Sin embargo, para la mala suerte del campeón de boxeo, la burla no le habría salido bien, ya que en el video publicado en redes sociales, muestra una caja de pizza, misma que reveló la ubicación en la que Andrew Tate y su hermano Tristán se encontraban escondidos la tarde del 29 de diciembre.

¿Por qué fue detenido Andrew Tate?

La Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) emitió una orden de arresto con una caducidad de 24 horas en contra del ‘streamer’ y su hermano Tristán, después de que la Fiscalía rumana los acusó de haber formado un grupo organizado que reclutaba, alojaba y obligaba a mujeres a crear contenido pornográfico que distribuían posteriormente .

Cabe destacar que Andrew y Tristan, son ambos ciudadanos británicos con residencia ocasional en Rumanía, pero la orden de detención en contra de los hermanos no podía ser emitida, sino una vez que las autoridades rumanas comprobaran que efectivamente se encontraban del territorio.

Fue gracias al video de respuesta a Greta Thunberg, con duración de 2 minutos, que las autoridades pudieron localizar a los hermanos gracias a la caja de pizza y así llevar a cabo su detención.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022

La publicación del video por parte de Andrew Tate, se dio como respuesta a un intercambio de tuits con Greta Thunberg, quien le dijo al excampeón de boxeo que se ‘consiguiera una vida’, luego de que el influencer le presumió que tiene 33 autos que producen muchas emisiones contaminantes.



Hola @GretaThunberg tengo 33 autos. Mi Bugatti tiene un quad turbo w16 8.0 L. Mis dos Ferrari 812 de la competencia tienen 6.5 L v12s. Esto es solo el comienzo. Proporcione su dirección de correo electrónico para que pueda enviarle una lista completa de mi colección de automóviles y sus respectivas emisiones enormes. Andrew Tate

Al comentario del excampeón, Thunberg ironizó solicitándole enviarle un correo electrónico a “energíadepenepequeno@comprateunavida.com” , oración desencadeno la ira del ‘streamer’, que más tarde fue utilizada por la Policía de Rumania para localizarlo.

Tras dar a conocer la captura de Andrew Tate, la activista, finalizó la serie de tuits entre ambos con la frase: “esto es lo que pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza”.