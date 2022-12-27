Rescatan a ucranianos perdidos en montañas Maramures en Rumania

Equipos de emergencia rescataron a seis jóvenes ucranianos que estaban perdidos en las montañas Maramures, en Rumanía. Los hombres intentaban huir de la guerra en su país cruzando la frontera de manera ilegal.

Tras tres días de búsqueda y gestiones, cuatro de los jóvenes ucranianos fueron rescatados y de inmediato recibieron atención médica ya que dos de ellos se cayeron y tenían las dos piernas rotas.

Uno más fue hallado muerto, mientras que otro aún se encuentra perdido en las montañas de Maramures. Las autoridades alertaron que el desaparecido también corre el riesgo de morir congelado si los rescatistas no lo encuentran rápido.

"Uno de los dos ucranianos con los que no hemos podido establecer contacto fue encontrado muerto por un lugareño", declaró el director de los servicios de rescate de la región de Maramures a la agencia de noticias rumana, Agerpres.

Ucranianos salen ilegalmente de su país por la guerra

Los seis jóvenes ucranianos cruzaron ilegalmente la frontera de Rumanía, desafiando la prohibición del gobierno de que ningún hombre en edad militar puede abandonar el país.

Los jóvenes cruzaron la frontera de manera ilegal a través de las montañas de Maramures, y fueron localizados a más de mil 800 metros de altitud, en condiciones climáticas de varios grados bajo cero y nieve.

Los equipos de rescate lograron poner a salvo a cuatro de los ucranianos, pero el clima impidió que rescataran con vida a otro y aún no han podido dar con el paradero del sexto joven.

No es la primera vez que un hombre ucraniano muere en ese lugar tratando de salir de la guerra en su país. El pasado 8 de diciembre se halló a otro joven muerto por hipotermia, luego de que el grupo con el que escapó se perdiera en las montañas Maramures de Rumania.