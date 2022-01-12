Descubren nueva especie de rana en Panamá y la llaman Greta Thunberg

Científicos internacionales descubrieron una nueva especie de rana en Panamá, a la cual llamaron Greta Thunberg, en honor a la joven activista. El descubrimiento fue publicado en la revista científica ZooKeys.

Los biólogos detallaron en la investigación que lanueva especie de rana, cuyo nombre científico es pristimantis gretathunbergae, pertenece al grupo de ranas de lluvia del género Pristimantis, familia Strabomatidae y fue descubierta en Cerro Chucantí, una reserva privada situada en la provincia del Darién.

El Ministerio de Ambiente de Panamá y la Asociación Adopta Bosque indicaron que la rana descubierta tiene ojos negros, un rasgo único entre los anfibios de lluvia centroamericanos, y sus pariantes más cercanos habitan al noroeste de Colombia.

De acuerdo con el estudio, la rana es endémica de Panamá y únicamente habita en las montañas altas de Darién y en el Centro de Panamá, “O sea que tiene un hábitat muy restringido y por tanto es vulnerable a la extinción”, explicó uno de los biólogos involucrados en el hallazgo.

|ZooKeys

Autoridades del medio ambiente en Panamá indicaron que la situación de vida de la rana Greta Thunberg está estrechamente relacionada con el cambio climático.

“El aumento de las temperaturas destruiría su pequeño hábitat de montaña puesto que la región del Cerro Chucanti ya perdió más del 30 por ciento de su cobertura boscosa en los últimos años”, especificó el Ministerio panameño.

¿Por qué nombraron Greta Thunberg a la rana de Panamá?

En 2018, la organización Rainforest Trust ofreció una subasta para otorgar los derechos de nombrar a nuevas especies para la ciencia, y fue el ganador de esa subasta quien decidió nombrar Greta Thunberg a la rana recién descubierta en Panamá.

El ganador de dicha subasta justificó el nombramiento debido a los esfuerzos de la joven activista en favor del medio ambiente y su lucha contra el cambio climático, según informó el Ministerio de Ambiente de Panamá, sobre la nueva especie de rana.