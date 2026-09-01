Andy López Beltrán, señalado por campaña adelantada: MC exige al INE frenar a Morena

Antes de que arranque la carrera electoral de 2027, Movimiento Ciudadano ya puso el primer señalamiento sobre la mesa: Morena estaría moviendo sus piezas con demasiada anticipación, y es que el partido naranja acudió ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar presuntos actos anticipados de campaña y colocó a Andy López Beltrán entre los nombres señalados.

La acusación de MC llega justo cuando falta poco para que comience formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, previsto para septiembre. Para el diputado federal Juan Zavala, el problema está en que Morena no estaría esperando a que lleguen los tiempos establecidos para comenzar con actividades de posicionamiento político.

Y el reclamo tiene un punto específico: Morena ya ha presentado a cinco personas bajo esa figura en distintos estados.

“Coordinadores” que MC identifica como candidatos

El legislador cuestionó que Morena presente a estas figuras como coordinadores cuando, a su juicio, se trata de personas que ya están siendo perfiladas para competir electoralmente.

La crítica de MC apunta directamente al momento en que se están realizando estos movimientos. El proceso electoral todavía no comienza formalmente, pero, según Zavala, Morena ya estaría realizando actividades que permiten dar exposición y posicionamiento a quienes podrían convertirse en sus candidatos.

“Todos y todas sabemos que se trata de un candidato”, sostuvo el diputado al referirse a estos perfiles.

Para Movimiento Ciudadano, el cambio de etiqueta no elimina el cuestionamiento sobre el posible adelanto de actividades electorales.

¿Candidatos encubiertos? @MovCiudadanoMX denunció a @PartidoMorenaMx ante el @INEMexico por presuntamente adelantar los tiempos electorales.



El diputado Juan Ignacio Zavala Gutierrez (@JZavalaGt) acusa que ya opera con cinco “coordinadores” y señala a Andy López Beltrán de… pic.twitter.com/v2R7AtxS6X — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 31, 2026

Andy López Beltrán aparece entre las denuncias

El nombre de Andy López Beltrán también fue colocado por Zavala en el centro de la denuncia, ahí el diputado aseguró que MC presentó una demanda contra él por las actividades que, según su acusación, realiza en Tabasco desde antes del inicio formal del proceso electoral.

Zavala sostuvo que López Beltrán “ya empezó su campaña en Tabasco desde hace mucho tiempo”, pese a que, de acuerdo con su señalamiento, los tiempos legales todavía no lo permiten.

El reclamo de Movimiento Ciudadano ocurre precisamente cuando septiembre está a la vuelta de la esquina y con él el inicio formal del proceso electoral federal que desembocará en las elecciones de 2027.

La crítica de MC: primero las reglas, después la campaña

La ofensiva de Movimiento Ciudadano no se limita a cuestionar nombres o recorridos. Zavala también acusó a Morena de mantener una contradicción entre lo que plantea en materia electoral y lo que, desde su perspectiva, hace en la práctica.

El legislador recordó que Morena buscó meses atrás modificar la Constitución en materia electoral, pero sostuvo que el partido es ahora señalado por realizar acciones que MC considera contrarias a las reglas existentes.

“Son los primeros en violar la ley y la Constitución de manera sistemática”, afirmó.

Con estas denuncias, Movimiento Ciudadano busca que el INE revise los actos que señala como anticipados y determine lo que corresponda.

