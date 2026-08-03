¡Tramposos! Andy López y Andrea Chávez, cortados por la misma tijera de la corrupción

Andy López Beltrán y la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, ambos de Morena, violaron la ley al iniciar de manera anticipada actos de campaña, rumbo a las elecciones de 2027.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un video en sus redes sociales, arrancó su promoción para buscar una candidatura a diputado federal por Tabasco.

Mientras que Andrea Chávez intensificó el despliegue de su imagen a través pautas publicitarias pagadas y eventos masivos en Chihuahua, antes de que inicien oficialmente las campañas electorales.

La opinión de Alejandro Villalvazo

“Tramposos, los dos, Andrea y Andrés, cínicos que presumen su casa por casa, cortados por la misma tijera de la corrupción y la impunidad.

Andrea Chávez, la consentida del narcosenador Adán Augusto López Hernández, quiere ser gobernadora de Chihuahua. De puerta en puerta, dice, va escuchando a la gente y conociendo sus necesidades y Andy, el consentido de su papá Andrés Manuel López ‘Hablador’, quiere ser diputado, ya dijo, como le enseñó apá: contacto directo con el pueblo.

El papá Andrés Manuel y el protector Adán Augusto se dicen hermanos políticos, entonces, literal, sus amores Andrea y Andrés, son primos políticos.

Pues a los dos, a Andrea y a Andrés, les digo: de puerta en puerta, de casa en casa, ¡están violando la ley! Lo que están realizando son actos anticipados de campaña y la ley electoral contempla, para aquel o aquella que haga campaña adelantada, desde una amonestación pública hasta la negativa del registro a precandidatos o la pérdida del registro a candidatos; todo depende de la gravedad del acto anticipado de campaña y escuchen: ir de casa en casa, Andy de puerta en puerta, Andrea, es considerada como falta grave.

Consecuencia: les tendrían que negar el registro o quitárselos ahora; la gran pregunta es: ¿se va a atrever la autoridad?

Al INE le toca investigar, ¿lo hará? Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le toca sancionar, ¿lo hará? O mejor se van a hacer como el tío Lolo, porque desde Palenque les recordaron aquella oscura, negra y morena máxima del mismísimo Andrés Manuel López Obrador, el presidente más mentiroso en la historia de México: no vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.