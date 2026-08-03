Los “adelantados” del régimen: Andy López Beltrán y Andrea Chávez violan la ley electoral rumbo a 2027

En el tablero político rumbo a las elecciones intermedias del domingo 6 de junio de 2027, dos nombres han tomado el centro del debate por brincarse las reglas del Instituto Nacional Electoral (INE): Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy", y la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño.

Ambos personajes clave del oficialismo se han dado el banderazo de salida de forma extemporánea, activando campañas de promoción directa a nivel federal y estatal mucho antes de que el calendario electoral abra formalmente el periodo de precampañas. La estrategia evidencia cómo el partido en el poder ignora los tiempos legales estipulados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) bajo la complacencia de su dirigencia nacional y el silencio del árbitro electoral.

El "heredero" en Tabasco: Andy López Beltrán comienza con visitas casa por casa

El caso de Andrés Manuel López Beltrán ("Andy"), hijo del expresidente López Obrador y actual Secretario de Organización del partido, representa una de las muestras más claras de proselitismo anticipado. A través de un video difundido en sus redes sociales con un elevado despliegue de producción visual, "Andy" arrancó de forma abierta su promoción para buscar una candidatura a diputado federal por el estado de Tabasco.

Sin pudor, Andy López Beltrán hace abierta campaña anticipada violando la ley



Y en el INE, al servicio de Morena, nadie lo molesta, mucho menos lo sanciona



pic.twitter.com/c3vFbMeIcA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 3, 2026

En su primera jornada visitó Guayal, en Tacotalpa; Manuel Buelta y Rayón, en Teapa; Tamulté de las Barrancas, en Centro, y Astapa, en Jalapa.

La campaña permanente de Andrea Chávez en Chihuahua

De forma simultánea en el norte del país, la senadora Andrea Chávez activó su propia maquinaria de posicionamiento. Con la mira puesta en la boleta para la gubernatura de Chihuahua en 2027, la legisladora ha intensificado el despliegue de su imagen a través de campañas digitales, pautas publicitarias pagadas y eventos masivos en territorio chihuahuense.

La precampaña de la precampaña: Morena burla la ley electoral rumbo a 2027

Aunque esta promoción se difunde bajo la fachada de informes de trabajo legislativo o recorridos territoriales, en los hechos constituye un proselitismo directo diseñado para posicionar su rostro y nombre frente a la encuesta interna de Morena, desafiando las restricciones temporales de la contienda.

El fondo del problema no es solo la violación a las fechas del calendario electoral, sino la falta de transparencia en el financiamiento. Las producciones audiovisuales, las giras de promoción y el despliegue publicitario tanto de Andy López Beltrán como de Andrea Chávez requieren de montos millonarios que operan fuera de los sistemas oficiales de fiscalización del INE.