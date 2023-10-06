El anestesiólogo acusado de posesión de fentanilo recupera su casa

Este 5 de octubre elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) de los Cabos Baja California, quitaron los sellos de aseguramiento a la casa del Dr. Gustavo Dardwin Aguirre Castro, el anestesiólogo vinculado a proceso por posesión y transportación ilegal de fentanilo para uso médico.

El doctor Gustavo y su esposa, la pediatra Mónica Jáuregui, ya se encuentran en posesión de su hogar por orden del juez de distrito de la Paz, Baja California, mediante la suspensión definitiva derivada del juicio de amparo 1034/2023.

¿De qué acusa FGR a Gustavo Darwin Aguirre Castro?

El 28 de julio del 2023 agentes de investigación de la FGR llegaron hasta la casa del médico anestesiólogo, ubicada en un fraccionamiento ciudad de Los Cabos, con orden de cateo en mano ingresaron armados, con perros y mantuvieron vigilancia del perímetro con drones.

Aguirre Castro ya era investigado por la FGR por la transportación y posesión ilegal de fentanilo, fármaco que fue encontrado en el interior de su domicilio, 4 cajas y seis ampolletas. En su defensa horas más tarde, en mensajes transmitidos por redes sociales, el médico anestesiólogo aseguró que el fentanilo era para la atención de uno de sus pacientes, que contaba con las recetas médicas con código de barras autorizadas por las autoridades de salud y que debido al desabasto del medicamento lo solicitó por internet y le fue surtido por una farmacia de Guadalajara Jalisco.

La FGR aseguró la propiedad del anestesiólogo, dos semanas después un Juez de Amparo de La Paz ,Baja California, les otorgó una suspensión provisional para que les fuera devuelta la propiedad, misma que fue impugnada por el ministerio público federal. Con la suspensión definitiva hoy ambos están de nuevo en su hogar.

¿Cuál es la situación jurídica del anestesiólogo?

Un Juez de Control de La Paz, Baja California, vinculó a proceso al anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, por los delitos imputados por la FGR por su probable responsabilidad de delitos contra la Salud en su modalidad de posesión de fentanilo, morfina, efedrina con fines de suministro, y posesión simple de Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC).

El Juez de Control determinó que el doctor seguirá su proceso en libertad, que no puede abandonar el país ni expedir recetas médicas.

¿Quiénes defendieron al médico anestesiólogo?

Días después de que darse a conocer la noticia sobre las acciones emprendidas por la FGR en contra de Gustavo Darwin Aguirre Castro, en estados como Baja California, Sinaloa y Jalisco grupos de doctores salieron a protestar a las calles, los colegios de anestesiólogos a nivel nacional también manifestaron su apoyo al doctor investigado; en su mayoría argumentaron que ellos se las tienen que de alguna manera ellos se las tienen que ingeniar para conseguir ese tipo de medicamentos controlados para sus pacientes.

¿Qué argumenta en su defensa el médico anestesiólogo?

Además de asegurar que contaba con los documentos aprobado por la norma oficial mexicana para la adquisición del fentanilo médico, Gustavo Darwin Aguirre Castro denunció ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, al ministerio público federa Iliana Patricia Figueroa por el delito de extorsión y abuso de autoridad.

En su denuncia el anestesiólogo asegura que la servidor público se le acercó para decirle que había estado en su cateo y le dijo que para arreglar su situación había dos caminos, uno largo y uno corto, y le pidió 200 mil pesos para que las cosas no se complicaron.