Hallan sin vida a exdirector de prevención del delito en Toluca, Edomex dentro de una camioneta

La mañana de este martes fue localizado sin vida Ángel Rodolfo Uribe, exdirector de prevención del delito en Toluca, Estado de México, el cuerpo quedó al interior de una camioneta.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de San Diego de los Padres Otzacatipán, donde vecinos reportaron la presencia del vehículo con una persona inconsciente en su interior.

¿Dónde y cómo fue encontrado Ángel Rodolfo Uribe en Toluca?

De acuerdo con los primeros reportes, el exfuncionario fue localizado dentro de una camioneta durante las primeras horas del día. Al sitio acudieron servicios de emergencia, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades señalaron que la víctima presentaba al menos un impacto de arma de fuego en la cabeza, lo que apunta a un hecho violento.

Elementos de la policía estatal arribaron al lugar y acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios para la investigación.

🔴 Asësin@n exdirector de Investigación en #Toluca



Al interior de la camioneta en la que viajaba, Ángel Rodolfo fue encontrado con un dispäro de armä de fuego, en una terracería en San Diego de los Padres #Otzacatipán. pic.twitter.com/lkynuTOSAi — #HRSANTOS. (@HRS4NTOS) April 1, 2026

¿Quién era Ángel Rodolfo Uribe?

Ángel Rodolfo Uribe tuvo una trayectoria dentro de instituciones de seguridad en el país y el Estado de México. Entre 2013 y 2015 se desempeñó como director general del Centro de Prevención del Delito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad.

Antes, fue director de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México entre 2010 y 2013. También ocupó el cargo de jefe de la Unidad de Investigaciones e Inteligencia de Seguridad Nacional en el Instituto Nacional de Migración de 2008 a 2010. Su perfil estaba enfocado en áreas estratégicas relacionadas con la seguridad y la inteligencia.

Tras el hallazgo, autoridades estatales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil del crimen. Hasta el momento no se han dado a conocer personas detenidas ni mayores detalles sobre posibles responsables.

El caso ha generado atención debido al perfil de la víctima y su vínculo con áreas clave de seguridad en administraciones pasadas.

Violencia contra funcionarios en Edomex: antecedentes recientes

Este hecho se suma a otros casos recientes que han involucrado a funcionarios o exfuncionarios de seguridad en el Estado de México.

Uno de los más relevantes ocurrió el 31 de enero de 2024, cuando fue asesinado Juan Carlos Rivera Vázquez, jefe del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad estatal, tras un enfrentamiento con policías municipales de Toluca.

Ese caso también derivó en una investigación durante la actual administración estatal y evidenció los riesgos que enfrentan quienes trabajan en áreas de seguridad.