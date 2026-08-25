VIDEO: Salió a hacer el mandado con su familia y hombres armados lo arrancaron de los brazos de su madre; buscan a Ángel Yael Padilla

Ángel Yael Padilla Espinosa, de 20 años, desapareció el pasado 11 de agosto en Jalisco luego de que, según el testimonio de su madre, varios hombres armados se lo llevaran por la fuerza cuando regresaba con su familia; desde entonces, sus familiares esperan noticias sobre su paradero.

La madre del joven relató que intentó impedir que se lo llevaran, pero uno de los sujetos realizó un disparo al aire para obligarla a soltarlo; desde ese momento comenzó la búsqueda de Ángel Yael, quien estaba por iniciar un nuevo trabajo en una carnicería .

Así fue la desaparición de Ángel Yael Padilla Espinosa

De acuerdo con el testimonio familiar, el joven viajaba con sus allegados cuando ocurrió la sustracción; al momento de ser abordado habría intentado resistirse, mientras los hombres armados lo obligaban a subir.

La familia teme que detrás de la desaparición exista un posible caso de reclutamiento forzado; esta hipótesis surgió luego de que identificaran a un conocido relacionado con otra persona que habría sido reclutada.

Fiscalía de Jalisco ya investiga el caso

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación por la desaparición de Ángel Yael; además, la Comisión de Búsqueda emitió una ficha con sus características para facilitar su localización.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que se trate de un caso de reclutamiento; la investigación continúa para establecer qué ocurrió con el joven y dónde se encuentra.