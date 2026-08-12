Víctimas de reclutamiento forzado: Rescatan en Guerrero a dos adolescentes desaparecidos

Dos jóvenes de Jalisco con reporte de desaparición fueron encontrados en Guerrero, después de que habían sido víctimas de reclutamiento forzado.

Cómo fue la localización de los jóvenes de Jalisco en Guerrero

Se trata de Bruno Santiago Arámbula González y Héctor Figueroa, quienes habían sido vistos por última vez en la colonia Lomas del Mirador en Tlajomulco el 27 de julio de 2026.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que, tras labores de investigación de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, y en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, pudieron encontrar indicios que reportaban que ambos adolescentes estaban en el estado de Guerrero.

Las autoridades de dicha entidad localizaron a los jóvenes en la cabecera municipal de Zirándaro, donde quedaron bajo resguardo de policías municipales el 11 de agosto de 2026.

El contraste entre la versión oficial y el colectivo Guerreros Buscadores

No obstante, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco aseguró que ambos jóvenes fueron rescatados a través de información recibida por una llamada anónima.

“Reconocemos la pronta respuesta federal y agradecemos a las familias por no rendirse. Este caso demuestra que cuando la información se atiende con urgencia y coordinación, se salvan vidas”, señaló el colectivo en su cuenta de la red social X.

Desde Guerreros Buscadores de Jalisco informamos que jóvenes víctimas de reclutamiento forzado en Guerrero fueron rescatados gracias a una llamada anónima con información oportuna. @Busqueda_MX, el Centro de Mando Federal de Gobernación @SEGOB_mx y la @GN_MEXICO_ actuaron de… pic.twitter.com/ifH0rBI7H9 — Guerreros Buscadores de Jalisco (@GuerrerosJalisc) August 12, 2026

Exigieron además al gobierno de Pablo Lemus que las autoridades actúen “con la misma rapidez ante cada reporte de desaparición o reclutamiento forzado”.

La Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que realiza las acciones correspondientes para devolver a ambos adolescentes a su familia.

