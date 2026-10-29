Tiene 17 años y su invento apaga incendios con sonido: así conquistó el oro para México

La iniciativa “Somos Grandes” encabezada por Ninfa Salinas Sada, está impulsando el talento de Ángela Karime Venegas Hernández, una joven de tan solo 17 años que desarrolló un extintor capaz de apagar un incendio pequeño utilizando ondas acústicas de baja frecuencia.

Este invento la llevó a la medalla de oro en la competencia ISIS 2026 realizada en Indonesia. Como parte del impulso de “Somos Grandes”, no se puede perder este próximo 7 de noviembre a las 5 de la tarde por ADN 40 la entrevista que Ninfa Salinas Sada le realizó a este verdadero talento mexicano.