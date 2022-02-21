Animales y mascotas, tendencia pet friendly de cafetería en Caracas

En pleno centro de Caracas, Venezuela, una cafetería se distingue no por su gastronomía, sino por el trato que le da a los animales, en especial a las mascotas. En este sitio pet friendly, un par de gatos merodean las mesas y juegan entre ellos. Se trata de Fortunella y Lukas, considerados por los clientes como los anfitriones de Kfé en Taza. Ambos fueron rescatados de las calles por la dueña del negocio.

Carol Matheus, activista por los derechos de los animales y propietaria de merendero pet friendly:

Todas las personas que están aquí, para trabajar en Kfé en Taza, tienen que gustarle los animales, las mascotas. Es el primer requisito para laborar en un lugar pet friendly.

¡Bienvenidos sean los animales! Cafetería pet friendly en Caracas

Al principio, la cafetería no pretendía convertirse en un centro pet friendly de recreación de sus gatos. Carol los envió al comedor para evitar roedores y se llevó una grata sorpresa.

Carol Matheus, activista por los derechos de los animales y propietaria de merendero pet friendly:

Los gatos vinieron por una solución higiénica y se ganaron a la gente. Yo amo a los animales y a las mascotas. A la gente le gustó el tema de los gatos. La gente entra, pide un café y pregunta: ¿Dónde está Lukas?

Una cafetería pet friendly, tendencia que ha atraído al público. Fortunella y Lukas han hecho un gran trabajo en acercar al ciudadano al respeto por los animales, en especial si son mascotas.

Carol Matheus, activista por los derechos de los animales y propietaria de merendero pet friendly:

Aquí ha llegado mucha gente que dice: a mí no me gustaban los animales, pero yo veo a Lukas y ahora me gustan como mascotas. Esa es una conciencia social que hemos creado sin querer.

En Caracas hay al menos 40 cafés, panaderías o restaurantes donde se permite que las mascotas formen parte del grupo de comensales; una tendencia relacionada con los animales que ha aumentado en los últimos dos años.

María Daniela Dugarte, clienta de la cafetería pet friendly:

Poder traer a mi perro Baloo a lugares donde vengo con mis amigos, con mi familia a tomar un café es increíble; porque así tengo la libertad de poder disfrutar con él. Antes tenía que dejarlo en la casa y, de repente, estaba preocupada, porque tenía que irme a la casa y saber que Baloo estaba solo.

En el mismo distrito comercial, en una venta de perros calientes las mascotas son protagonistas. Incluso, algunos aperitivos son servidos en platos de animales. Entre sus mesas, los perros pasean libremente, como lo hace Gabbana, un poodle que acompaña a María Alexandra Duque mientras comparte con sus parientes.

