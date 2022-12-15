¿Cómo manejar la ansiedad que pueden causar las fiestas decembrinas?

Posadas, fiestas y eventos navideños. Diciembre es sinónimo reuniones y a algunas personas les gusta, pero a otras les causa ansiedad.

Llegaron las fiestas de fin de año y reunirse con la familia y los amigos es parte de ellas. Sin embargo, si las fiestas y los eventos le causan ansiedad, no está solo.

Dawn Potter, psicólogo, dice:

Póngase atención a sí mismo, a cómo se siente en las fiestas y el impacto de esa ansiedad.

Podría sentir ansiedad en reuniones, situaciones sociales o por ir a algún lugar donde no conoce a mucha gente. O podría sentir estrés por ser el anfitrión. Las fiestas de fin de año traen consigo muchas emociones. Por ello, los expertos sugieren buscar qué causa el problema.

Tenemos pensamientos, emociones y/o miedos que simplemente sentimos. Podemos pensar en una situación y cómo puede salir mal. Pero hay que preguntarse a sí mismo qué es específicamente lo que me causa ansiedad y por qué me molesta tanto.

Los especialistas dicen que pedir ayuda puede disminuir la carga de ansiedad. Por ejemplo: en una fiesta, buscar a alguien con quien se sienta cómodo. Y si hay alguien a quien no quiere ver, limite la interacción con esa persona o váyase temprano.

Si sabe que tendrá que enfrentar algo estresante, el consejo es prepararse para el estrés, es decir, no haga otras cosas difíciles el mismo día.

Si va a llevar algo a las fiestas, lleve algo que pueda preparar de manera anticipada. No cocine hasta el último minuto para que pueda hacer algo relajante más temprano ese día y así estar de mejor humor antes de ir.

El sicólogo Potter dice que usar el alcohol para calmar la ansiedad y los nervios no es una buena idea. Lo puede hacer sentir mejor en el momento, pero le podría impulsar a hacer o decir cosas que no haría normalmente, lo cual podría empeorar su ansiedad después.