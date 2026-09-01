¡Apagón en el sureste! Yucatán, Quintana Roo y Chiapas se quedan sin luz; CFE ya trabaja para restablecerla

Un apagón eléctrico afectó parcialmente el suministro de energía en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas durante la noche de este lunes 31 de agosto; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el problema se originó después de que dos líneas de transmisión quedaran fuera de operación.

La interrupción fue reportada por usuarios en distintos puntos del sureste mexicano, mientras en Mérida, Yucatán, también se registraron complicaciones para circular por algunas de las principales avenidas; hasta el momento, la CFE no ha informado cuántas personas permanecen sin electricidad.

¿Qué provocó el apagón en el sureste de México?

De acuerdo con la información proporcionada por la CFE, el suministro eléctrico resultó afectado por la desconexión de dos líneas de transmisión; esta situación provocó interrupciones parciales del servicio en los tres estados señalados.

La empresa indicó que su personal ya realiza maniobras para recuperar la energía en las zonas afectadas; sin embargo, todavía no existe un horario confirmado para que el servicio quede restablecido por completo.

Por ahora, tampoco se ha informado públicamente si la falla provocó daños adicionales en la infraestructura eléctrica o cuáles fueron las causas que llevaron a la desconexión de las líneas.

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⚡ Apagón en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas



La @CFEmx informó que dos líneas de transmisión salieron de operación, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico.



Brigadas trabajan para restablecer el servicio en las zonas afectadas, aunque hasta ahora no se ha… https://t.co/xAMjn6en83 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 1, 2026

Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, entre las zonas afectadas

La afectación alcanzó a Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, aunque el alcance del apagón todavía no ha sido detallado por la autoridad.

En el caso de Yucatán, usuarios reportaron problemas en distintos puntos de Mérida, donde la interrupción del suministro coincidió con dificultades para desplazarse por algunas avenidas; estos reportes antecedieron a la confirmación de la CFE sobre la falla en las líneas de transmisión.

La dependencia federal señaló que mantiene comunicación con los gobiernos de los tres estados para atender el incidente y coordinar las acciones necesarias mientras avanzan los trabajos de recuperación.

¿A qué hora regresará la luz?

Hasta este momento no hay una hora estimada para el restablecimiento total del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

La CFE únicamente informó que sus brigadas trabajan para recuperar el suministro lo antes posible; por ello, el tiempo que tarde en regresar la electricidad dependerá de los trabajos que se realizan sobre la infraestructura afectada.

La empresa indicó que dará a conocer los avances mediante sus canales institucionales conforme evolucione la situación.