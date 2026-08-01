¿Habrá apagón eléctrico? CFE informa las fechas en que suspenderá el suministro eléctrico en el norte del país

Si tienes duda sobre el posible apagón eléctrico o cortes de energía, la CFE dio a conocer las fechas en que realizará trabajos de mantenimiento en redes eléctricas de municipios de Sonora. Prepara las velas y conoce qué días se llevarán a cabo las labores.

Corte de luz en Sonora; fechas y municipios afectados

Si vives en alguno de los municipios de la Sierra Alta o el Río Sonora, toma en cuenta que la CFE realizará trabajos de mantenimiento del 3 al 5 de agosto 2026, lo que podría generar interrupciones temporales en el suministro eléctrico mientras se llevan a cabo las labores programadas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordó con autoridades del Gobierno del estado de Sonora y municipios de la región impulsar una serie de acciones de mantenimiento y seguimiento para fortalecer la atención del servicio eléctrico.

Entre los trabajos programados se encuentran acciones en redes de baja y media tención en municipios como:



Villa Hidalgo

Huásabas

Granados

Bacadéhuachi

Nácori Chico

Huachinera

Bacerac

Bavispe

Las labores contemplan el remplazo de 21 estructuras de media tensión, la poda de 150 árboles en líneas de media tensión, así como la reposición de 14 tramos de hilo de guarda, la corrección de 31 sistemas de tierra y la instalación de 300 bancos de apartarrayos,.

En las comunidades del Río de Sonora también se contempla la construcción de un circuito de media tensión con una longitud de 10 kilómetros desde la subestación Ures, además de la sustitución de un banco de reguladores para el último trimestre de 2026.

Los aparatos que siguen gastando luz aunque estén apagados

En los hogares y oficinas existen aparatos que, a pesar de no estar en uso o no estar cumpliendo su función principal, continúan consumiendo electricidad por el simple hecho de estar conectados.

A esto se le llama o se le conoce como "energía en espera" o "stand by", un gasto silencioso y continuo que termina reflejándose en el recibo de luz.

El impacto de estos dispositivos apagados varía dependiendo del equipo. Entre los aparatos que mayor consumo anual en kilowatts-hora (kWh) registran mientras se encuentran "en espera" destacan los siguientes:

