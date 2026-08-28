Cuba en la oscuridad total: Nuevo apagón masivo afecta a más de 3 millones de personas

Este jueves 27 de agosto se reportó un apagón en cuatro provincias de Cuba tras una falla en el sistema de transmisión.

La Unión Eléctrica de Cuba informó que el problema se originó por una “oscilación en las líneas de transmisión”, situación que ocasionó una falla en el funcionamiento de la red en Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

El incidente también provocó la salida del sistema de varias unidades de centrales termoeléctricas que abastecen a la zona oriental de la isla, afectando las plantas Lidio Ramón Pérez “Felton”, Diez de Octubre, Ernesto Guevara de la Serna y Antonio Maceo.

Más de 3.4 millones de personas afectadas por el apagón

La interrupción alcanzó una región habitada por aproximadamente 3.4 millones de personas y representó el segundo apagón parcial de gran magnitud registrado durante agosto.

El anterior ocurrió el 1 de agosto, cuando cerca de 4.5 millones de habitantes distribuidos en siete provincias quedaron sin electricidad.

🚨 #HechosDigital | Cuatro provincias del este de Cuba quedaron sin electricidad tras una falla en el sistema de transmisión que desconectó amplias zonas del territorio.



Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo salieron de la red nacional debido a una “oscilación en las… pic.twitter.com/scNmcxJWBa — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) August 27, 2026

El nuevo fallo se produjo además en una jornada en la que la empresa estatal ya había advertido sobre una situación complicada para el sistema eléctrico nacional, pues para el periodo de mayor demanda, previsto durante la tarde y la noche, la UNE calculaba disponer de apenas mil 170 megavatios frente a un consumo estimado de 3 mil 200.

Sigue la crisis en Cuba

El panorama refleja los problemas estructurales que enfrenta el sistema energético cubano, ya que las centrales termoeléctricas representan alrededor de 40% de la generación del país y dependen en buena medida del combustible producido localmente.

La falta de combustible, las dificultades económicas para adquirir suministros y el deterioro de la infraestructura han reducido la capacidad de generación.

La crisis energética también tiene consecuencias más allá de los hogares, pues los apagones también afectan el transporte, los servicios de comunicación, los comercios y distintas actividades económicas, aumentando las dificultades que enfrenta la población en medio de una crisis económica y política.

