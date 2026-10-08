¿Se quedan sin luz en tu colonia? Anuncian apagón masivo en México hoy 8 de octubre; horarios, zonas y municipios afectados

Atención, mexicanos. Se confirmó la suspensión temporal del servicio eléctrico en algunas regiones de México para la mañana y tarde de este jueves 8 de octubre; te compartimos los horarios confirmados y municipios afectados por el apagón masivo.

Los cortes de luz se realizarán por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Horarios del apagón en México: ¿A qué hora inicia y cuándo vuelve la energía en México?

Se espera que los cortes de luz en México comiencen alrededor de las 7:00 horas de este 8 de octubre, extendiéndose hasta después del medio día.

El servicio de electricidad se reanudará alrededor de las 14:00 horas, por lo que las colonias afectadas permanecerán sin luz la mayor parte del día. Se recomienda tomar precauciones necesarias.

Municipios y colonias que no tendrán luz este 8 de octubre

¿Te tocan los cortes de luz en México? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) compartió que el municipio de Motul, en Yucatán es la región afectada por el apagón masivo de este jueves.

Estas son las colonias que se quedan sin luz durante la mañana y tarde de este día.

COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:



Colonia Santa Cruz Pachon.

Fraccionamiento San Carlos.

Nueva San Carlos.

Colonia San Carlos.

Colonia San Juan.

POBLACIONES:



Población Cancabchen Kopte.

Población Kopte.

Población San Pedro Cámara.

Población Kaxatah.

Población Dzununcán.

Población Tanya.

Población Kancabal.

Población Mesatunich.

Recomendaciones ante el corte de luz de CFE en México

Debido al apagón masivo en algunas regiones de México, se compartieron algunas recomendaciones de los ciudadanos para poder tomar en cuenta, pero ¿cuáles son?



Desconecta los aparatos electrónicos; evitará descargas o sobre cargas cuando regrese la electricidad a tu hogar.

Mantén bien cerradas las puertas del refrigerador y congelados; los alimentos se mantendrán en buen estado por mucho tiempo.

Si alguien depende de equipo médico, es importante notificarlo con anticipación.

Mantén cargado tu celular, computadora o cualquier dispositivo electrónico.

Mantén cargadas las pilas de emergencia, trata de usarlas lo menos posible.

Además, los expertos recomiendan tener a la mano algunas linternas, velas, pilar y radio portátil, así como pilas de emergencia extras.