Notas
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Anuncian apagón HOY: Regiones afectadas y horarios
El apagón masivo en México podría dejar sin luz a las y los ciudadanos por más de 7 horas; te compartimos las regiones afectadas para este lunes.
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Toman clase de baile a oscuras: así enfrentaron el apagón en Quintana Roo
Alumnos de una escuela de baile en Quintana Roo tomaron clases con ayuda de faros de un auto; la CFE informó que ya restableció el servicio tras el apagón.
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¡Apagón en el sureste! Yucatán, Quintana Roo y Chiapas se quedan sin luz; CFE ya trabaja para restablecerla
Apagón afecta a Yucatán, Quintana Roo y Chiapas tras falla en dos líneas de transmisión; la CFE trabaja para restablecer el servicio, pero aún no hay hora.
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Apagón eléctrico: ¿A qué hora y dónde iniciará la suspensión del servicio de luz este martes 25 de agosto?
Este 25 de agosto se registra un apagón eléctrico de 14 horas en este municipio. Estos son los horarios y las zonas afectadas por los trabajos de mantenimiento.
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¿Habrá apagón eléctrico? CFE informa las fechas en que suspenderá el suministro eléctrico en el norte del país
¡Apagón eléctrico! CFE informó sobre cortes de luz programados en una zona del norte del país. Conoce las fechas de suspensión del servicio.
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¿Tu recibo de CFE subió? Los aparatos que siguen gastando luz aunque estén apagados; así funciona el consumo fantasma
¿Tu recibo de luz aumento sin explicación? Descubre qué es el consumo fantasma y cuáles son los aparatos que siguen gastando luz apagados; esto dice la CFE.