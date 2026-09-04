Revisa tu placa YA: Aplican el Hoy No Circula a miles de autos este viernes 4 de septiembre

El san viernes ya llegó, pero no sin antes cumplir con las restricciones del programa Hoy No Circula para este 4 de septiembre… a menos que quieras empezar el fin de semana con una buena multa por circular en un día restringido en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El programa establece que de lunes a sábado, los autos con cierta terminación de placas y color de engomado quede un día fuera de circulación y este viernes les toca el turno a:



Vehículos con engomado color azul

Todos los vehículos con terminación de placas 9 y 0

Autos con holograma de verificación 1 y 2

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

A esta medida se suman también los autos que porten placas foráneas según su holograma de verificación.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula opera en un horario de 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la capital y los 40 municipios de la entidad mexiquense, incluyendo:

Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:



Almoloya del Río

Texcalyacac

Atizapán

Tianguistenco

Capulhuac

Xalatlaco

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, himalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¡A pagar el corralón! Estas son las multas por incumplir el Hoy No Circula

La multa por incumplir con lo que señala el Hoy No Circula quedaron estipuladas de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual equivale actualmente a 117.31 pesos.

En caso de ser multado deberás pagar de 2 mil 346 pesos a 3 mil 519 pesos. Aunque en el Edomex la sanción quedó fija en 2 mil 346 pesos.

Recuerda que aunque se active el Doble Hoy No Circula, la multa queda fijada de 20 a 30 UMAs, incluyendo a los autos que tengan placas de Morelos y otros estados.