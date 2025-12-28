Edomex aplicará nueva multa partir del 1 de enero de 2026 por incumplir Hoy No Circula

A partir de este 1 de enero de 2026 en el Estado de México (Edomex) se aplicarán nuevas multas a los conductores que no respetan el programa Hoy No Circula .

La Secretaría del Medio Ambiente del Edomex anunció la implementación de más sanciones económicas que entrarán en operación y aquí te explicamos cuáles serán y de cuánto es el pago.

¿Cuánto costará la multa por incumplir el Hoy No Circula?

La multa para los automovilistas que no respeten el programa Hoy No Circula en el Estado de México quedará de la siguiente manera:



Circular en día restringido (Hoy No Circula)

20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)

La UMA, explica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ), es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

En 2025 se estableció en $113.14 pesos, pero esta cantidad se ajusta año con año, pero por ahora el INEGI no ha dado a conocer el nuevo valor de la UMA.

Tomando en cuenta el valor de 2025, la multa por Circular en día restringido en el Estado de México es por ahora de $2 mil 263 pesos.

Multa por verificación extemporánea en el Edomex

La sanción para los automóviles por verificación extemporánea en el Edomex en 2026 será de 30 veces la UMA. Al hacer el cálculo con el valor de 2025 de la UMA el pago será de $3 mil 394 pesos.

El gobierno del Estado de México implementó una medida para condonar el 100 % de las multas por verificación vehicular extemporánea . La condonación estará vigente durante el segundo semestre de 2025, es decir, hasta el 31 de diciembre de este año.

📣Recuerda que, a partir del 1 de enero 2026🗓️, el Programa #HoyNoCircula 🚫entrará en operación con aplicación de multas en la ZMVT y ZMST📝.

Más información en: https://t.co/V4wZ1Ww6WI pic.twitter.com/Lzv0cav06M — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) December 23, 2025

Nuevas multas en Edomex en 2026: ¿cuánto pagarán los automovilistas?

Otra multa que tendrá ajustes es para casos de conductores que rebasen los límites máximos de emisiones (sensor remoto), y el costo será de 24 veces la UMA, es decir, $2 mil 715 pesos, así como el retiro de placa .

No contar con el holograma de verificación también será motivo para una sanción de 20 veces la UMA, por lo que el pago será de $2 mil 263 pesos.

En caso de que alguien conduzca un vehículo evidentemente contaminante, se aplicará una multa del mismo valor, y en estos dos últimos casos se remitirá al corralón la unidad.