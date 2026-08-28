Último Hoy No Circula antes del regreso a clases; autos que enfrentarán multas en CDMX

Antes de que millones de alumnos vuelvan a las clases y a las calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el Hoy No Circula activó sus restricciones para este viernes 28 de agosto.

Si no quieres gastar los últimos centavitos de la quincena, te recomendamos seguir todas las medidas del programa ambiental que opera en las 16 alcaldías de la capital y en 40 municipios mexiquenses.

¿Qué autos no circulan este viernes 28 de agosto en CDMX y Edomex?

De acuerdo con información de las autoridades, este viernes descansan los autos cuyas características tienen:



Engomado color azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma 1 y 2

La restricción permanece vigente de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Esto significa que un automóvil que tenga restringida su circulación no debe utilizar las calles durante ese periodo.

Hoy No Circula Viernes engomado azul|CAMe

¿Cuándo se activa una contingencia ambiental?

Una contingencia ambiental en CDMX y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se activa cuando los niveles de contaminación alcanzan los límites establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

La Fase I puede declararse cuando las estaciones de calidad del aire registran una concentración de 155 partes por billón (ppb) de ozono o de partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

Cuando se activa la contingencia, las autoridades ambientales también activan el Doble Hoy No Circula; esto significa que dejan de circular más autos de los que normalmente tienen restricción, incluyendo a los de holograma 0 y 00, así como placas foráneas.

¿Tu auto está en el corralón? El costo de las multas por el Hoy No Circula

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango de 2,346.80 a 3,519.30 pesos; esto ya contando el valor de la UMA en 2026.

A este precio, se suma que el vehículo puede ser remitido al corralón según la disposición de los agentes de tránsito o Secretaría de Seguridad; lo que implican más gastos para poder llevarse el auto.