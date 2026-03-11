¿Cuándo acaba la contingencia? El nivel de ozono NECESARIO para levantar el Doble Hoy No Circula

La Zona Metropolitana del Valle de México atraviesa una nueva racha de mala calidad del aire. Cuando la CAMe informa que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono, esto se debe a un sistema de alta presión que genera estabilidad atmosférica y radiación solar intensa.

Estas condiciones dificultan la dispersión de contaminantes, por lo que se mantienen vigentes las restricciones vehiculares del temido Doble Hoy No Circula para los automovilistas.

Para los conductores de vehículos con holograma 1 y 2, así como hologramas 0 y 00 con engomado rojo, la pregunta central es cuándo se darán las condiciones para circular libremente. La respuesta reside en los protocolos de suspensión establecidos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

⚠️ Se activó la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la #ZMVM. Sigue las recomendaciones y mantente informado:



🚫 No realizar actividades al aire libre

🚫 No fumar

🚫 No quemar basura

✅ Seguir el programa "Hoy no circula"#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/jEPNqP32RM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 10, 2026

¿Cuándo se suspende la contingencia? Estos son los niveles de ozono permitidos por la CAMe

De acuerdo con el programa oficial para prevenir y responder a contingencias ambientales, la suspensión de las restricciones no depende únicamente de una medición momentánea, sino de la combinación de dos factores críticos.

Primero, los niveles de ozono deben descender por debajo de un umbral específico en el índice de calidad del aire. Segundo, debe existir un pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente, lo que garantiza que la contaminación no repuntará de inmediato.

La evaluación de estos factores se realiza de forma permanente, pero los anuncios oficiales suelen emitirse en horarios estratégicos (10:00, 15:00 y 20:00 horas) para permitir que la población y los sectores económicos ajusten sus actividades.

📱 Mantente informado sobre la calidad del aire:

descarga la app y consulta las condiciones en tiempo real. pic.twitter.com/vm8kY3KQ9Q — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 5, 2026

¿A partir de cuántos puntos de ozono se suspende la contingencia ambiental?

Para que las autoridades determinen el fin de la Fase I de Contingencia, el índice de calidad del aire debe registrar un valor igual o menor a 150 puntos. Es importante recordar que la Fase I se activa precisamente cuando se superan los 150 puntos de ozono (equivalentes a >154 ppb).

En el caso de una Fase II, el criterio de suspensión es el mismo: el índice debe bajar a 150 puntos o menos y contar con condiciones meteorológicas que permitan la dispersión de los gases. Si el valor registrado es igual o menor al indicado en las tablas oficiales y se determina que la dispersión será favorable, se emite de inmediato la declaratoria de suspensión.



Fase de Contingencia Activación (Puntos) Suspensión (Puntos) Preventiva Pronóstico mayor a 140 puntos Automática a las 19:00 hrs o por nueva Fase Fase I Mayor que 150 puntos Menor o igual a 150 puntos + pronóstico favorable Fase II Mayor que 200 puntos Menor o igual a 150 puntos + pronóstico favorable

Reporte CAMe: ¿Cómo se mide la calidad del aire en el Valle de México?

La vigilancia del aire que respiran más de 20 millones de personas está a cargo del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT). Este sistema mide continuamente seis contaminantes criterio: ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10 y PM2.5).



El Índice: Los resultados se expresan en "puntos". Un valor de 100 puntos o menos indica que la calidad del aire es aceptable y cumple con las normas de salud.

Los resultados se expresan en "puntos". Un valor de indica que la calidad del aire es aceptable y cumple con las normas de salud. Zonificación: Para una activación más precisa, la Zona Metropolitana se divide en cinco áreas: Noreste, Noroeste, Centro, Sureste y Suroeste. La contingencia puede activarse si una sola estación en cualquiera de estas zonas rebasa los límites establecidos.

Para una activación más precisa, la Zona Metropolitana se divide en cinco áreas: Noreste, Noroeste, Centro, Sureste y Suroeste. La contingencia puede activarse si una sola estación en cualquiera de estas zonas rebasa los límites establecidos. Pronóstico: La CAMe utiliza modelos meteorológicos que integran datos de emisiones y transporte químico para predecir la calidad del aire con 24 horas de antelación.

Mientras las concentraciones de ozono sigan siendo calificadas como "Malas a Muy Malas" y el viento débil impida la ventilación, el Doble Hoy No Circula permanecerá vigente para proteger la salud respiratoria de los habitantes.

