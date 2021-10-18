Apple Event: presentan dos nuevas MacBooks Pro y nuevos AirPods

La compañía fundada por Steve Jobs presentó en el Apple Event de este lunes 18 de octubre dos nuevos modelos de MacBook Pro con nuevos chips Apple Silicon, así como una nueva generación de sus auriculares inalámbricos AirPods y un servicio de música por streaming de cinco dólares al mes.

Las computadoras portátiles MacBook Pro, con pantallas de 30 y 35 centímetros, funcionan con los nuevos chips, adempas se eliminaron la "Touch Bar" y restauraron varios conectores, incluido el conector "MagSafe" de la compañía, que había desaparecido en los últimos años.

Durante el Applew Event se adelantó que el precio del modelo de 30 centímetros será desde mil 999 dólares, casi 40 mil pesos, y el modelo de 35 centímetros partirá en dos mil 499 dólares, casi 50 mil pesos.

Presentan en el Apple Event los nuevos chips

Los dos nuevos chips de alta potencia de Apple se llaman M1 Pro y M1 Max, los cuales tienen un mejor rendimiento que los M1 anteriores, y que usan menos energía que los chips rivales de firmas como Intel Corp y Advanced Micro Devices Inc.

Johny Srouji, jefe de chips de Apple, dijo que el chip M1 Max utiliza hasta 100 vatios menos de energía que otros chips para portátiles de gama alta, lo que se traduce en una mayor duración de la batería.

"Es el chip más potente que hemos fabricado", dijo Srouji sobre el M1 Max.

Antes del lunes, los computadores portátiles más potentes de Apple seguían dependiendo de los chips de Intel. La compañía ya ha colocado un chip M1 de primera generación de diseño propio en algunos MacBooks, así como en sus Mac Mini e iMac.

Llegan los nuevos AirPods de Apple

En el Apple Event también fueron presentados los nuevos AirPods, resistentes al sudor y al agua para su uso en los entrenamientos y tendrán algunas características de sonido que antes se encontraban en los AirPods Pro de gama alta, dijo Apple durante el evento.

Apple dijo que los nuevos AirPods costarán 179 dólares, un poco más de tres mil 500 pesos y comenzarán a enviarse la próxima semana, tras realizarse el pedido por Internet en Estados Unidos y en más de 26 países y regiones a partir del lunes. Los auriculares estarán disponibles en las tiendas a partir del 26 de octubre.

Los dispositivos complementarios, como los AirPods, tienden a ser muy populares durante la temporada navideña y se han convertido en una de las categorías de más rápido crecimiento de Apple. Su segmento de hogar y accesorios creció 25 por ciento a 30 mil 600 millones de dólares en el año fiscal 2020.