Aprueban diputados en lo general y particular reformas a Ley Minera

Con 290 votos a favor, 186 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en fast Track la reforma a la Ley Minera con cambios a la propuesta que presento el presidente López Obrador.

Morena hizo suya la iniciativa, la presentó de urgente y obvia resolución para dispensar los trámites legislativos y evitar su discusión en comisiones de San Lázaro, por lo se votó de inmediato.

Y así lo justifico el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía “cuya esencia y objeto central es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del subsuelo mexicano. Trazando los mecanismos para conciliar y armonizar el cuidado de las inversiones, la creación de riqueza y generación de empleo en el sector minero; con una explotación racional y sustentable”.

Concesiones por licitación pública, el cambio más importante

Entre los cambios en materia minera figuran que ahora las concesiones se otorgaran mediante licitación pública que garantice al Estado las mejores condiciones económicas y de beneficio para la población.

Dispone que ahora será el Servicio Geológico Mexicano quien se encargue de la exploración y determinación de zonas mineras, con información de privados.

Modifica la duración de concesiones pasan de 50 a 30 años, de los cuales cinco años será para actividades preoperativas y 25 años para la explotación efectiva. Además, plantea la posibilidad de prórroga por un periodo de 25 años, con lo que el concesionario podrá tener una titularidad hasta por 55 años.

También prevé que, el concesionario puede participar en otra licitación del mismo lote por otros 25 años.

Se necesitarán estudios de impactos sociales para otargar cualquier concesión

La reforma a diversas leyes, condiciona el otorgamiento de una concesión minera a la disponibilidad hídrica y precisa que los permisos de agua para minería darán prioridad al uso humano y doméstico.

Además, obliga a que los títulos que se otorguen cuenten con estudios de impactos sociales y una consultar previa a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas.

También obliga a los concesionarios a otorgar cuando menos un 5 por ciento de las utilidades que obtenga por la explotación de una mina como contraprestación a las comunidades ubicados en zonas mineras.

Las nuevas disposiciones en materia minera prohíben otorgar concesiones en áreas naturales protegidas y establece un programa de restauración de cierre y post cierre, así como la gestión de los residuos mineros y metalúrgicos.

Reformas establecen sanciones y retiran diversas disposiciones

Establece sanciones: Se retirará la concesión si a 2 años de otorgada no se reportan trabajos en una mina y la cancelación en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas o la salud publica.

Las reformas eliminan varias disposiciones como el esquema de terreno libre y de primer solicitante, el carácter preferente de la actividad minera, y el derecho de los titulares de la concesión a obtener la expropiación de un terreno para la explotación minera.

Durante el debate, la oposición se inconformó por lo califico un albazo legislativo.

Del PRI, Ildefonso Guajardo, alertó riesgos monopólicos de que la exploración quede en un solo ente. “Déjenme decirles cuánto cuesta y cuánto costó en el 22 la exploración minera por parte del capital de riesgo privado, costó 700 millones de dólares, ¿saben cuál es el presupuesto del Servicio Geológico Mexicano? de 50 millones de dólares, nos va a llevar a la parálisis de un sector que representa el 10 por ciento del sector manufacturero de México y representa empleo para dos millones y medio de mexicanos”.

Del PAN, Patricia Terrazas reprochó: “Esta propuesta de reforma merecía analizarse con tiempo, de manera responsable, considerando las voces de los trabajadores de las minas, de las comunidades y de los expertos de más de 70 sectores que requieren de los minerales para su desarrollo”.

Movimiento Ciudadano dio su voto a favor en lo general, pero en lo particular votó en contra, ya que no se aceptó ninguna de las reservas que presento.

El dictamen que reforma varias leyes en materia de concesiones para minería y agua se turnó al Senado para su validación.