Disminuyen a 18 años la edad mínima para ser diputado en México

Con 438 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general que la edad mínima para ser diputado en México pase a 18 años, por lo que ya no será necesario cumplir 21 para ocupar este cargo en el país.

Esta medida aplica únicamente para diputados; mientras que la edad mínima para poder ser Secretario de Estado baja de 30 a 25 años, esto con el objetivo de incentivar la participación juvenil en decisiones que modifican la nación, por lo que ahora será turnado al Senado para ratificación.

"Pleno aprueba en lo general el dictamen que reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución para establecer que la edad mínima para ser diputado pase de 21 a 18 años, y en el caso de Secretario de Estado pase de 30 a 25 años", comunicó en sus canales oficiales la Cámara de Diputados; al mismo tiempo en que descartaron la modificación a la edad mínima para ser senador en México.

438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Pleno aprueba en lo general el dictamen que reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución para establecer que la edad mínima para ser diputado pase de 21 a 18 años, y en el caso de Secretario de Estado pase de 30 a 25 años. — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 11, 2023

Del mismo modo, tras el envío del proyecto al Senado de la República para su análisis, el objetivo es garantizar el ejercicio de derechos de los jóvenes en la política mexicana, tal como ocurre con el derecho al voto a partir de los 18 años en México.

Legisladores argumentaron que con reducción de edad, jóvenes pueden acceder a poder y tomar decisiones.

Durante la discusión del dictamen, la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, expreso la importancia de apostando por los jóvenes. “Queremos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenga congruencia interna con respecto al artículo primero constitucional. El mejor representante popular es el que comprende los problemas de su pueblo, pero también es en cierto modo el que más se parece a sus representadas y representados porque no es lo mismo hablar de desigualdades qué vivirlas en carne propia”.

Por su parte, la diputada priista Karla Ayala, expuso “La madurez no siempre la define nuestra edad, existimos jóvenes suficientemente maduros, así como también existimos miles de jóvenes preparados trabajadores y motivados para cambiar a este país. Necesitamos más jóvenes imponiendo nuevas ideas innovando en la práctica política de México”.

La bancada del PAN en voz de su diputada Alí Sayuri, señalo que al reducir la edad para postularse como diputados y ocupar una secretaria de Estado más jóvenes podrán acceder al poder.

“Se trata de avanzar en los derechos políticos de los jóvenes, de abonar en su inclusión en materia de derechos políticos, en fortalecer la cultura de participación política en un sector que es el motor del desarrollo social, político y económico del país”.

¿Por qué ahora puedes ser diputado con 18 años?

Entre los principales argumentos que sonaron en San Lázaro, resaltó la discriminación al sector joven de la población, pues en palabras del exatleta y legislador, Rommel Pacheco, el 30% de los jóvenes oscila entre los 18 y 21 años, una edad que no aparece representada en la Cámara de Diputados ni de Senadores.

Por supuesto, el hecho de poder votar desde los 18 años fue otro de los argumentos por el que también se exigió poder ocupar este cargo a partir de la mayoría de edad; mientras que el dictamen estableció lo siguiente:

"El hecho de que se posibilite a los jóvenes de 18 a acceder a las diputaciones, no solo se debe observar como una consecuencia de su representación en el volumen general de la población nacional, sino como el reconocimiento valioso de su participación en la deliberación y toma de decisiones para dar voz a sus expresiones, visión, filosofía y cosmovisión del mundo".

Los diputados ahora podrán optar al cargo a partir de los 18 años

¿Qué edad debes tener para ser diputado y senador?

Tras el dictamen emitido durante la tarde de este martes 11 de abril, el proyecto será turnado al Senado para su implementación. En caso de ser aprobado, la edad mínima para ser diputado pasará a 18 años, mientras que la edad mínima para poder ocupar el cargo como senador se mantendrá en 25 años.

