AMLO defiende Guardia Nacional y adelanta creación de más cuarteles en la “zona caliente”

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este defendió nuevamente que la Guardia Nacional (GN) pase a manos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y adelantó la creación de más cuarteles en Guerrero.

"La presencia de la Guardia Nacional en el país nos ha permitido avanzar y enfrentar los ilícitos de todo tipo”, dijo AMLO. Asimismo, adelantó que se encuentran en construcción al menos tres nuevos cuarteles de la GN en Guerrero.

Los cuarteles de la GN en Guerrero se encuentran en Pilcaya, Tepecoacuilco, Chilapa, San Marcos, Cuajiniculiapa, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo. Por otro lado, al menos tres se encuentran en construcción y dos en proyecto.

¿Cuántos cuarteles de la Guardia Nacional hay en México?

Hasta septiembre de 2022, se informó que la Guardia Nacional llegó a 242 cuarteles concluidos durante la presente administración, y 83 más están ya en proceso de construcción.

Para el término del sexenio de López Obrador, se prevé que haya 594 cuarteles de fuerzas armadas, y hasta septiembre del año pasado, se anunció que hay al menos 100 espacios destinados por la Sedena.

Para este 2023, se espera que existan al menos 141 mil 656 elementos de la GN desplegados por todo el territorio mexicano, así lo destacó en repetidas ocasiones el general Luis Cresencio Sandoval, secreario general de la Sedena.

AMLO presentará nueva iniciativa para que GN pertenezca a la Sedena

Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre declarar como inconstitucionalidad el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, AMLO adelantó que tiene un plan para intentar nuevamente que se cumpla su deseo.

“De manera democrática que se integre con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra Cuarta Transformación y entonces el día 1 de septiembre presentaré iniciativa de Reforma Constitucional para insistir en que la Guardia Nacional para la Sedena, esperando que se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión que será a finales de septiembre”, señaló AMLO.