Arabia Saudita obtiene una histórica victoria contra Argentina

Durante un partido lleno de emociones y tiempo agregado, Arabia Saudita logró vencer a la selección de Argentina con un marcador de dos a uno, esto en el primer partido de la Albiceleste en Qatar 2022.

La histórica victoria de Arabia Saudita, una selección considerada de las menos poderosas, sucede después de 36 partidos en los que Argentina había resultado invicto, además de ser una de las selecciones favoritas para este Mundial de Qatar 2022, el que podría ser el último de Lionel Messi.

El próximo sábado Argentina se enfrentará a la selección mexicana.

¡SE ACABÓ! ¡LO PERDIÓ ARGENTINA! ¡PERDIÓ CONTRA ARABIA SAUDITA! 😵😵



Ni Lionel Messi pudo evitar que Argentina cayera frente a Arabia Saudita en su primer partido en #Qatar2022



Y van contra México... — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2022

Lionel Messi marca el único gol para Argentina

Argentina, liderado por Lionel Messi y Arabia Saudita, liderado por Saleh Al-Shehri, se enfrentaron en actividad del grupo C del Mundial de Qatar 2022, en lo que fue el primer partido de ambas selecciones en este gran evento deportivo.

Durante el partido debut de ambos equipos, se anularon tres goles para Argentina, pues fueron marcados como fuera de lugar, no fue hasta que Lionel Messi marcó el único gol para la selección Albiceleste.

Por su parte, Arabia Saudita metió dos goles, el segundo de ellos realizado por Al-Dawsari, el cual fue una sorpresa para todos los aficionados y jugadores del Mundial de Qatar 2022.

La derrota de Argentina ha impresionado a todo el mundo, ya que es uno de los equipos favoritos para ganar el Mundial de Qatar 2022, por lo que este partido podría representar un riesgo para el equipo.



Grandes batacazos en la #CopaMundialFIFA 👊



¿Cuál es la sorpresa más grande que recuerdas? — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 22, 2022

Aficionados han comenzado los memes ante la derrota de Argentina

A través de redes sociales, miles de aficionados no se hicieron esperar y comenzaron con las burlas para la selección de Argentina, ya que la derrota del equipo fue una sorpresa para todos, pues se esperaba que la selección Albiceleste obtuviera tres puntos durante este partido.

argentina: mete un gol

el var: pic.twitter.com/RP8rAJ3ckd — tomas (@httomas_) November 22, 2022

Resumen del primer tiempo de Argentina pic.twitter.com/o7fgPtXtyf — Joel | 🇦🇷 (@blancojoel_) November 22, 2022

¿Cuándo juega México contra Argentina?

La selección de Argentina jugará contra México el próximo sábado 26 de noviembre, a las 1:00 de la tarde hora del centro del país y podrás verlo en Azteca 7.

De acuerdo con algunos aficionados, se espera que la selección mexicana empate contra Argentina, por lo que es uno de los partidos más esperados por los fanáticos de ambos equipos.