¡Arde la Presidencia Municipal de Camargo! Pobladores irrumpen y exigen la salida de la alcaldesa

Reportan momentos de tensión en Camargo, Tamaulipas, luego de que habitantes irrumpieran en el Palacio Municipal y provocaran un incendio en el inmueble durante una presunta protesta contra el gobierno local.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte de la movilización y el momento en que los inconformes ingresan al edificio, en medio de reclamos por presuntos abusos de autoridad e inseguridad.

La manifestación habría reunido de manera preliminar a alrededor de 100 ciudadanos, quienes acudieron a exigir respuestas a las autoridades y soluciones a problemas que, aseguran, no han sido atendidos. Entre sus principales demandas estarían la destitución de la alcaldesa Ernestina Perales.

Videos muestran la irrupción de pobladores en la presidencia municipal

Las imágenes que circulan en plataformas digitales muestran la tensión que se vivió durante la protesta; los inconformes pasaron de manifestarse en el exterior del Palacio Municipal a ingresar en las instalaciones; posteriormente, se reportó que prendieron fuego en el interior del inmueble.

Hasta el momento, la información disponible no precisa la magnitud de los daños materiales ni si hubo personas lesionadas o detenidas durante los acontecimientos.

🚨#AlertaADN



🔥⚠️ Pobladores de Camargo, Tamaulipas, irrumpieron en la presidencia municipal y le prendieron fuego en protesta por presuntos abusos de autoridad e inseguridad. Exigen la destitución de la alcaldesa Ernestina Perales pic.twitter.com/iffQudsNUc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 10, 2026

Presuntos abusos de la Guardia Estatal originaron los reclamos

Entre las inconformidades expresadas por los habitantes se encuentran señalamientos contra elementos de la Guardia Estatal, a quienes acusan de presuntos abusos de autoridad.

También exigen medidas ante la inseguridad que, consideran, afecta al municipio.

La molestia de los manifestantes se convirtió en una movilización para exigir que sus planteamientos sean atendidos por las autoridades municipales y estatales.

Los pobladores permanecen a la espera de respuestas a sus demandas, mientras la exigencia de cambios en el gobierno local forma parte de los reclamos que detonaron la protesta en Camargo.