Estudiante de Tamaulipas apaga el fuego con sonido y gana medalla de oro en Indonesia; así es su extintor acústico

Ángela Karime Hernández Venegas, alumna del CETIS 78 de Altamira, Tamaulipas, ganó una medalla de oro en la Competencia Internacional de Ciencia y Tecnología 2026 en Indonesia gracias a su “Vortex Tech”, un extintor acústico que utiliza ondas sonoras para sofocar las llamas.

El proyecto destacó en un certamen en el que participaron 80 países. Ángela obtuvo la presea junto con otros 14 ganadores en una categoría donde compitieron propuestas de Indonesia, Corea y México, entre otros países.

La estudiante relató que vivió momentos de nervios y ansiedad mientras anunciaban a los ganadores de la categoría de oro, ya que pensó que no mencionarían su nombre.

Cómo funciona el extintor sonoro que ganó la medalla de oro en Indonesia

“Vortex Tech” es un extintor acústico que emplea ondas sonoras para combatir el fuego. Durante su presentación, el dispositivo genera vibraciones sonoras que agitan y desplazan el oxígeno alrededor de la llama, además de separar el aire caliente del combustible.

Debido al traslado, Ángela participó con una versión más pequeña del extintor. Aun así, el prototipo logró demostrar el principio de funcionamiento de su proyecto ante el jurado internacional.

La mayoría de los participantes acudió en equipos, pero Ángela decidió presentarse sola y expuso su proyecto completamente en inglés. La estudiante buscó stands de una sola persona, pues en el certamen la mayoría de los equipos contaba con seis integrantes.

El nuevo reto en Túnez para la alumna del CETIS 78

Además de la medalla de oro, Ángela Karime recibió el IVSA Semi Grand Award, un premio que le da derecho a participar en otro evento. Ahora, la estudiante enfoca sus esfuerzos en el Concurso de Ciencias de Túnez, programado para marzo de 2027, donde también llevará su extintor acústico.