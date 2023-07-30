¿Dónde está el Área 51 y por qué se cree que hay naves extraterrestres ahí?

El Área 51 representa una zona de misterios para miles de personas alrededor del mundo, debido a que se han creado muchas teorías de lo que sucede ahí. Incluso se dice que se utiliza para investigar Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) y que se tienen ocultas naves extraterrestres; pero, ¿qué tan real es eso? ¿y dónde se encuentra el Área 51?

Para disipar dudas, el propio gobierno de Estados Unidos explicó en 2013 que el Área 51 es solamente una base de la Fuerza Aérea del país; no obstante, esta explicación no convenció a muchos.

En ese año la Agencia Central Internacional (CIA)reconoció por primera vez la existencia de este departamento, pero dijo que se trataba de una base militar secreta, la cual fue utilizada para probar programas de vigilancia aérea.

¿Realmente hay extraterrestres en el Área 51?

El gobierno estadounidense ha negado en varias ocasiones que en ese lugar se oculten naves extraterrestres; sin embargo, sí se estudian los OVNIS, no nada tiene que ver con seres fuera de nuestro planeta.

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Aunque en la cultura popular un OVNI está ligado a los extraterrestres, la realidad es que para el gobierno, un se trata de objetos que entran a su cielo sin autorización, y esto puede ir desde aviones hasta drones.

¿Dónde está el Área 51? Así puedes encontrarlo en Google Maps

La base militar Área 51 se encuentra en el medio del desierto de Groom Lake, estado de Nevada, Estados Unidos a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas. El campo de pruebas del Área 51 supera los 12.000 km.

Esta base militar fue creada durante la Guerra Fría y se utilizaba como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento con los rusos.

Para encontrar el Área 51 en google, solo es necesario poner en el buscar la frase “dónde está el Área 51” y el buscador te arrojará como resultado el mapa de dónde se encuentra.

¿Se puede entrar al Área 51 en Nevada?

Solo los trabajadores pueden entrar al Área 51, se estima que laboran alrededor de mil 500 personas, sin embargo, se tienen muy pocos datos de lo qué se hace y cuántos trabajan ahí.