Así fue como Jaime Maussan comenzó a estudiar OVNIS

“La gente me veía como un loco”, así es como Jaime Maussan ha descrito sus inicios en el estudio de los objetos voladores no identificados (OVNIS), pero el tiempo le dio la razón y ahora es un reconocido periodista y ufólogo. Esta es la historia sobre cómo inició analizando los fenómenos no humanos.

José Jaime Maussan Flota nació el 31 de mayo de 1953 en la Ciudad de México, sitio en el que siempre desarrolló su curiosidad por los objetos que lo rodeaban. Esta pasión por aprender y comprender su entorno lo llevó a estudiar la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad de Miami.

Fue así como Maussan llegó a los medios de comunicación en 1970, específicamente al periódico La Afición, donde escribía en la fuente deportiva, pero su pasión lo llevaba a investigar otros asuntos como la venta ilegal de sangre. Fue así como llegó la llamada de Jacobo Zabludovsky, quien lo reclutó para la televisión.

Este fue el inicio de Jaime Maussan estudiando OVNIS

Una vez consolidado en los medios, una investigación para el programa 60 minutos acerca del suizo Eduard Albert Meier, conocido como Billy Meier, cambió su vida. Maussan presentó un reportaje sobre una de las primeras personas en afirmar públicamente haber sido contactado por OVNIS.

Esto llamó poderosamente la atención de los mexicanos, quienes compartían con Maussan material en el que, supuestamente, se confirmaba la presencia de criaturas extraterrestres. Inclusive, recibió invitaciones para exponer su trabajo en otros medios de comunicación.

“Me impresionó mucho porque empecé a ver fotografías muy claras de naves extraterrestres. Supe que este señor tenía metales que fueron analizados, tenía los sonidos de las naves, había testigos que habían estado con él”, explicó en una ocasión.

Tercer Milenio, la consolidación de Jaime Maussan

Con el paso de los años, Jaime Maussan se dedicó a recopilar datos, pruebas, documentos y otros archivos que presentaba en todos los foros a los que era invitado. Fue así como llegó su consolidación como periodista y ufólogo, conduciendo el programa Tercer Milenio.

Su programa sumó gran éxito que lo hizo acreedor a premios mientras varias televisoras buscaban los servicios de Maussan, quien desde entonces se convirtió en un experto en el avistamiento de OVNIS.

Jaime Maussan incluso participó en TV Azteca, pero años después de colaborar en el canal anunció su salida para trasladar su programa a las redes sociales donde hasta el momento comparte sus hallazgos a los mexicanos.

Esta semana, Maussan celebró que, años después, exmilitares confirmaron la presencia de objetos voladores no identificados, los cuales lleva estudiando hace más de 30 años.

“El Congresista Matt Gaetz ha revelado haber tenido acceso al registro de un UAP que no pudo vincular a alguna capacidad humana, el piloto declaró que se encontró con una flota de objetos en formación de diamante sobre el Golfo de México, lo cual se confirmó en el radar”, escribió al respecto el ufólogo.