¿Siempre tuvo razón? Así alertaba Jaime Maussan que EU ocultaba ovnis en el Área 51 en los años 90

Enmienda de Divulgación de Fenómenos Anómalos no Identificados [No de la Tierra - Recuperación de Cuerpos de Inteligencia no Humana y material UAP] dentro de la Próxima Ley de Autorización de Defensa de los E.U.A., para el año fiscal 2024.https://t.co/sN82X7PHBW

Sección UAP 👇 pic.twitter.com/3B4KOcJISx