Argentina sería la próxima visita del papa Francisco en 2024

El Papa Francisco, quien no ha regresado a su país natal desde que asumió el pontificado hace 10 años, dijo que planea visitar Argentina en 2024, según publicó el domingo un diario local.

"Quiero ir al país el año próximo. Siempre quise volver al país", dijo el Pontífice al periódico La Nación de Argentina.

De concretarse la visita, el Papa Francisco, de 86 años, viajaría un año después de las elecciones generales de octubre próximo en Argentina, que está profundamente dividida políticamente, tiene una inflación anual del 100% y sufre una pobreza del 40%.

"No me vinculen con la política argentina, por favor", pidió el Papa al periodista, mostrando su interés en que la visita no sea utilizada políticamente.

El pontificado del papa Francisco, el primer líder latinoamericano de la Iglesia Católica, cumplió 10 años el 13 de marzo, período durante el cual nunca volvió a Argentina, pese a haber hecho múltiples viajes al exterior, incluyendo África este año.

Muchos en Argentina esperan con ansias la visita del excardenal Jorge Bergoglio y rezaron a fines de marzo por su pronta recuperación de una bronquitis, que lo mantuvo unos días internado en un hospital de Roma.

Pope Francis plans to visit his native Argentina in 2024, local media reports https://t.co/sPj6isj1k1 pic.twitter.com/Y2VA2Clp3A — Reuters (@Reuters) April 23, 2023

¿Cuántos países ha visitado el papa Francisco?

El papa Francisco ha realizado 40 visitas apostólicas y ha visitado 59 países en sus 10 años de pontificado por todo el mundo. Ha estado en 10 países africanos, 18 asiáticos, 20 europeos y 12 de toda América y ha recorrida más de 409,761 kilómetros.

La primer visita de Bergoglio como pontífice fue a Lampedusa 2013. Ese año, también viajó a Brasil, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Para finales de 2014 ya había visitado Tierra Santa, Corea, Albania y Turquía.

Sri Lanka, Filipinas, Bosnia, Ecuador, Bolivia y Paraguay, México, Armenia, Polonia, Georgia y Azerbaiyán son otros destinos que ha visitado.

Los últimos viajes del papa Francisco fueron en febrero de 2023, cuando visitó la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.