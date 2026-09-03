Alumno pone en alerta a toda una secundaria en Jalisco por llevar un arma hechiza

Un estudiante de 14 años fue detectado con un arma de fuego hechiza dentro de la Secundaria Técnica 79, en la colonia Miravalle, en Guadalajara, Jalisco.

El hallazgo ocurrió luego de que compañeros del menor alertaran a las autoridades escolares sobre la posible presencia de un arma. Tras activar los protocolos de seguridad, policías municipales y padres de familia participaron en la revisión, en la que también fueron encontrados cartuchos de distintos calibres.

¿Qué pasó con el estudiante que llevaba un arma a la secundaria?

La Secretaría de Educación Jalisco informó que el adolescente permanece sujeto a un proceso judicial, por lo que su situación jurídica deberá resolverse antes de definir su regreso a las aulas.

La dependencia precisó que no hubo detonaciones, personas lesionadas ni evacuación. Las clases continuaron con normalidad después de que las autoridades atendieron la situación.

¿Qué apoyo recibirá el menor tras el hallazgo del arma?

Una vez que concluya la parte jurídica, el área de Psicopedagogía dará atención al estudiante y acompañará su eventual reintegración escolar.

La Secretaría señaló que el objetivo es garantizar su derecho a la educación, pero también mantener condiciones seguras para toda la comunidad escolar.

¿Qué hacer en caso de que un alumno lleve un arma?

Si un alumno lleva un arma a una secundaria, se debe mantener la calma, reportar de inmediato a los servicios de emergencias, como el 911 y activar el protocolo de seguridad escolar notificando a la dirección y a los padres de familia.

Pasos de actuación inmediata:

