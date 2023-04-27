Sin armas nucleares de Corea del Sur; Estados Unidos aumentará la disuasión

Corea del Sur acordó con Estados Unidos no continuar con su propio programa de armas nucleares, a cambio de un mayor papel en la toma de decisiones en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte y mayor presencia estadounidense en la región.

El acuerdo es parte de la llamada Declaración Washington, anunciada el miércoles, cuando el presidente Joe Biden recibió al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en una visita de estado para celebrar el 70º año de relaciones bilaterales de los dos países y discutir la futura relación de los aliados.

“Nuestro tratado de defensa mutua es férreo, y eso incluye nuestro compromiso con la disuasión extendida”, dijo Biden durante su conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con Yoon, refiriéndose al acuerdo de 1953 firmado al final de la Guerra de Corea que compromete a Washington a ayudar a Corea del Sur a defenderse, particularmente de Corea del Norte.

President Biden welcomes South Korea President Yoon Suk Yeol to the White House https://t.co/PmxI9Yx0Ix pic.twitter.com/orou0AKItb — CNN (@CNN) April 26, 2023

Biden y Yeol, juntos contra Corea del Norte

Biden repitió una línea de la Revisión de la postura nuclear de 2022 de su administración, en la que señala que un ataque nuclear contra Estados Unidos o sus aliados y socios es inaceptable y resultará en el fin de ese régimen.

Hablando a través de un intérprete, Yoon llamó a la Declaración Washington “una expansión y un fortalecimiento sin precedentes” de la estrategia de disuasión extendida. “Nuestros dos países acordaron consultas presidenciales bilaterales inmediatas en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte y prometieron responder de manera rápida, abrumadora y decisiva utilizando toda la fuerza de la alianza, incluidas las armas nucleares de Estados Unidos”, dijo Yoon.

En enero, Yoon dijo a los funcionarios de su Ministerio de Defensa y Relaciones Exteriores que si la amenaza planteada por Corea del Norte “empeora”, su país podría “introducir armas nucleares tácticas o construirlas por nuestra cuenta”.

Seúl se retractó de los comentarios de Yoon luego de una reacción internacional. Sin embargo, la narrativa de que Corea del Sur tiene su propia capacidad de disuasión nuclear se ha vuelto más común en el discurso de seguridad nacional del país.

Una encuesta de 2022 realizada por el Consejo de Asuntos Globales de Chicago mostró que 71% de los surcoreanos dicen que su país debería construir sus propias armas nucleares.