Corea del Norte probó nuevo misil balístico Intercontinental

Corea del Norte indicó que probó un nuevo misil balístico intercontinental diseñado para llegar a Estados Unidos, el cual calificó como el “más poderoso” de su arsenal nuclear.

De acuerdo con las autoridades norcoreanas, se trata de un misil de largo alcance impulsado por combustible sólido, una importante prueba armamentista para combatir a Estados Unidos y sus aliados en Asia. Añadieron que este nuevo armamento se utilizará para disuadir agresiones externas.

La prueba del misil ocurrió un día después de que Japón encendiera sus alarmas y pidiera a su población buscar refugio por el lanzamiento de un misil norcoreano que podía caer en su territorio.

Las veces que Norcorea ha lanzado misiles

Corea del Norte disparó un misil al mar frente a la costa este de la península de Corea , dijo el jueves 13 de abril el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

|Reuters

Norcorea probó un misil balístico de alcance intermedio (IRBM) Hwasong-12 el 30 de enero, la primera vez que se lanza un misil con capacidad nuclear de ese tamaño desde 2017.

Durante un desfile el 8 de febrero, exhibió más misiles balísticos intercontinentales que nunca antes e insinuó una nueva arma de combustible sólido.

Norcorea lanzó un misil balístico de largo alcance al mar frente a la costa oeste de Japón el 18 de febrero después de advertir sobre una fuerte respuesta a los próximos ejercicios militares por parte de Corea del Sur y Estados Unidos.

Corea del Norte probó dos misiles de crucero estratégicos desde un submarino el 12 de marzo. Más tarde, Kim Jong Un, supervisó ejercicios que simulaban un contraataque nuclear el 20 de marzo.

